Почему запрет «экзотических» комбинаций в автономерах не нужен: мнение эксперта

Эксперт Попов: запрет автономеров АУЕ доведет законодательство до абсурда

По словам независимого эксперта Дмитрия Попова, запрет на «экзотические» номера в России является ненужным.

Он заявил, что выведение определенных комбинаций номеров – это затратная мера.

Попов отметил, что нарушения можно обнаружить среди множества знаков, даже таких безобидных, как инициалы ААР или ХАМ, и что введение таких мер доведет законодательство до абсурда.

Эта тема вновь поднялась после того, как суд признал фотографию автомобиля Mercedes-Benz G-класса с номерами А777УЕ экстремистской символикой, что привело к штрафу в две тысячи рублей для владельца.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр предложил запретить номера АУЕ и ВОР, отправив соответствующее обращение в МВД РФ. Если это произойдет, владельцам таких машин будет необходимо перерегистрировать номера.

Ранее «За рулем» сообщал, что «Автозавод Санкт-Петербург» готовится к старту сборки Lada Iskra.

Источник:  «Постньюс»
19.08.2025 
