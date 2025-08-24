На российский рынок вышел новый просторный микроавтобус от известного бренда

На выставке ИнтерАвтоМеханика представлен электрический минивэн Farizon Supervan

На выставке ИнтерАвтоМеханика в Москве был презентован электрический микроавтобус Farizon Supervan, который также называется Farizon SV.

Farizon Supervan

Этот автомобиль доступен для заказа в нескольких вариантах, отличающихся длиной, числом посадочных мест и объемом грузового отсека.

Предлагаемые варианты включают:

Колесная база 3100 мм и грузовой отсек объемом 6,95 куб. м.;

Колесная база 3100 мм и объем грузового отсека 7,92 куб. м.;

Колесная база 3600 мм, грузовой отсек 9,39 куб. м.;

Колесная база 3850 мм и грузовой отсек 13 куб. м.

Передняя подвеска Farizon Supervan выпущена на основе двойных поперечных рычагов, тогда как сзади находится мост на трехлистовых рессорах. Автомобиль имеет передний привод, а запас хода составляет от 260 до 320 км в соответствии с циклом WLTP. Доступны два варианта емкости тяговой батареи: 67 и 83 кВтч, а также два уровня мощности электромотора – 163 и 190 л.с.

Одной из характерных особенностей данного микроавтобуса является отсутствие средней стойки с правой стороны, что упрощает посадку для пассажиров и загрузку либо выгрузку.

Интерьер Farizon Supervan

Гарантия на модель составляет 3 года или 100 тыс. км, а на аккумулятор – 5 лет или 200 тыс. км. В числе доступных опций – система контроля усталости водителя, медиасистема с 12,3-дюймовым сенсорным экраном и фронтальные подушки безопасности.

Цены на российском рынке пока не озвучены, однако ожидается, что стоимость нового микроавтобуса составит около 6 миллионов рублей. Между тем, продукция Farizon уже доступна на белорусском рынке. Заказы на модели принимает дистрибьютор «ПарадАвто-М».