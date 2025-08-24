#
МолнияИнтерАвтоМеханикаЖурнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиIQ-тестыАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
26 августа
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
26 августа
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
26 августа
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

На российский рынок вышел новый просторный микроавтобус от известного бренда

На выставке ИнтерАвтоМеханика представлен электрический минивэн Farizon Supervan

На выставке ИнтерАвтоМеханика в Москве был презентован электрический микроавтобус Farizon Supervan, который также называется Farizon SV.

Farizon Supervan
Farizon Supervan

Рекомендуем
Что можно починить самому в автомобиле – вы не поверите, насколько это просто

Этот автомобиль доступен для заказа в нескольких вариантах, отличающихся длиной, числом посадочных мест и объемом грузового отсека.

Предлагаемые варианты включают:

  • Колесная база 3100 мм и грузовой отсек объемом 6,95 куб. м.;
  • Колесная база 3100 мм и объем грузового отсека 7,92 куб. м.;
  • Колесная база 3600 мм, грузовой отсек 9,39 куб. м.;
  • Колесная база 3850 мм и грузовой отсек 13 куб. м.
Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Передняя подвеска Farizon Supervan выпущена на основе двойных поперечных рычагов, тогда как сзади находится мост на трехлистовых рессорах. Автомобиль имеет передний привод, а запас хода составляет от 260 до 320 км в соответствии с циклом WLTP. Доступны два варианта емкости тяговой батареи: 67 и 83 кВтч, а также два уровня мощности электромотора – 163 и 190 л.с.

Одной из характерных особенностей данного микроавтобуса является отсутствие средней стойки с правой стороны, что упрощает посадку для пассажиров и загрузку либо выгрузку.

Интерьер Farizon Supervan
Интерьер Farizon Supervan

Все новости о событии
Наше масло – для наших пробок: почему российское моторное масло может быть лучше турецкого

Гарантия на модель составляет 3 года или 100 тыс. км, а на аккумулятор – 5 лет или 200 тыс. км. В числе доступных опций – система контроля усталости водителя, медиасистема с 12,3-дюймовым сенсорным экраном и фронтальные подушки безопасности.

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

Цены на российском рынке пока не озвучены, однако ожидается, что стоимость нового микроавтобуса составит около 6 миллионов рублей. Между тем, продукция Farizon уже доступна на белорусском рынке. Заказы на модели принимает дистрибьютор «ПарадАвто-М».

Источник:  Autonews
Подпишитесь на «За рулем» в
Лежнин Роман
Фото:Farizon
Количество просмотров 996
24.08.2025 
Фото:Farizon
Поделиться:
Оцените материал:
0