Mitsubishi высказалась по поводу перспективы возвращения на российский рынок

Mitsubishi Motors: планов возвращения в РФ нет, поддержка клиентов сохраняется

На данный момент Mitsubishi не намерена возвращаться на российский рынок в полном объеме.

Представители компании заявили, что «в настоящее время не готовы выносить какие-то конкретные решения».

Однако они отметили, что ограниченное присутствие бренда все еще сохраняется.

«Даже в нынешних условиях мы продолжаем оказывать поддержку нашим клиентам в России посредством послепродажного обслуживания и выполняя свои обязательства как производитель, соблюдая при этом санкционные нормы», рассказала Шиори Акияма, представитель отдела по связям с общественностью Mitsubishi Motors Corporation.
Ранее стало известно, что обсуждение возобновления производства автомобилей в России не стоит на повестке дня.

Завод «ПСМА Рус», который прежде собирал Mitsubishi Outlander, теперь переименован в «Автомобильные технологии» и выпускает автомобили Haval M6 и Citroen C5 Aircross.

Источник:  Autonews
Лежнин Роман
24.08.2025 
