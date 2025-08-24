В России появился новый минивэн с большим салоном и богатым оснащением

На выставке ИнтерАвтоМеханика в Москве представлен новый минивэн Avior G10

В России прошла премьера нового автобренда Avior, первым автомобилем которого стал минивэн G10.

В пассажирской версии этот минивэн способен стать офисом на колесах премиум-класса. Дебютировала модель на выставке ИнтерАвтоМеханика в Москве.

В VIP-исполнении задний ряд включает два капитанских кресла с множеством функций регулировки, улучшенной отделкой и расширенными опциями для повышения комфорта. Стоимость такого автомобиля составляет 4,7 миллиона рублей.

Интерьер Avior G10

«Автомобиль сочетает в себе высокий уровень комфорта с функциональностью и удобством погрузки-выгрузки товаров благодаря боковым раздвижным и задним распашным дверям», – рассказал представитель фирмы.

Кроме того, Avior G10 доступен в грузовом варианте. Габариты грузового отделения составляют 2500 х 1590 х 1270 мм, объем – 5,2 м³, а погрузочная высота – 675 мм. Цена грузового фургона – 3,9 миллиона рублей.

Длина Avior G10 равна 5168 мм, колесная база – 3198 мм. Автомобиль оснащен 2,0-литровым турбодизелем (160 л.с.) и 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Avior G10 в кузове фургон

В стандартную комплектацию включены кондиционер, аудиосистема, система курсовой устойчивости ESP от Bosch, подушки безопасности и задние парковочные датчики. Автомобиль имеет гарантию на 36 месяцев или 100 тысяч километров пробега.