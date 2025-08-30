#
30 августа
Новое поколение Kia Carnival совсем скоро выйдет на рынок: что изменилось?

Kia Carnival 2026 модельного года выйдет 1 сентября в новых комплектациях

Представители Kia объявили, что продажи обновленного Kia Carnival 2026 модельного года начнутся 1 сентября.

Обновление будет незначительным, и основное внимание будет уделено изменению комплектаций и их наполнения, в то время как внешний вид автомобиля останется практически прежним. Согласно информации от Autohome, возможно, цена станет ниже текущей.

Новый Carnival сохранит дизайн предыдущей модели. Интерьер будет оснащен двумя экранами размером 12,3 дюйма, трехспицевым мультифункциональным рулевым колесом и поворотным электронным селектором коробки передач.

Интерьер Kia Carnival
Интерьер Kia Carnival

Салон по-прежнему будет рассчитан на семь мест с компоновкой 2+2+3.

Под капотом останется 2,0-литровый турбированный четырехцилиндровый двигатель мощностью 232 л.с. в паре с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Источник:  Autohome
Лежнин Роман
Фото:Kia
30.08.2025 
Отзывы о Kia Carnival (1)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Kia Carnival  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Просторный. Комфортабельный. Современный. Относительно быстроходный, Экономичный даже в бензиновом варианте.
Недостатки:
Цена. Впрочем, это вопрос скорее к правительству РФ.
Комментарий:
Хороший автомобиль. Советую брать!
