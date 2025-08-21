Названы плюсы и минусы покупки «параллельных» авто с пробегом в Китае

#
Электромобили и гибриды будут наращивать свою долю в общем объеме продаж на российском рынке, как и автомобили с пробегом, поступающие по каналам параллельного импорта, благодаря более низким стоимостям, относительно новых автомобилей, и, конечно, будут пользоваться спросом, считает директор департамента автомобилей с пробегом ГК АВТОДОМ и ГК АвтоСпецЦентр Андрей Гришаков.

Мнение эксперта

Андрей Гришаков, директор департамента автомобилей с пробегом ГК АВТОДОМ и ГК АвтоСпецЦентр:

– Плюсом автомобилей с пробегом данного сегмента является стоимость. Минусов на данный момент значительно больше: отсутствие гарантии, недостаточное количество сервисных центров, готовых выполнять профессиональный ремонт и еще пока слабо развитая инфраструктура, которая включает в себя зарядные станции и сопутствующие сервисы для данного сегмента.

Специалист отмечает, что риски покупки автомобиля с пробегом, поступившего по каналам параллельного импорта, у всех сегментов одинаковые и включают прежде всего фальсификацию документов при прохождении таможни и уплате утильсбора, что в последующем при дополнительных проверках специальных органов ведет к удорожанию автомобиля для его владельца.

Техническое состояние автомобиля с пробегом может также быть источником дополнительных затрат, особенно в сегменте электромобилей и гибридов. При наполнении узкого сегмента рынка электромобилей с пробегом предложением начнется естественное снижение стоимостей, что в свою очередь для собственника снизит остаточную стоимость, подытожил эксперт.

Ранее «За рулем» сообщал, что импорт б/у авто из Китая в Россию вырос в разы.

Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
21.08.2025 
Фото:Depositphotos
