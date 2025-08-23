Концепт знаменитой японской марки назван одним из наиболее уродливых в истории

Эксперт Виноградов: один из уродливейших концептов в истории – это Subaru WX-01

Эксперт «За рулем» Александр Виноградов включил экспериментальный универсал Subaru WX-01 2001 года в список самых неудачных концепт-каров, созданных за всю историю автомобилизма.

«Если вы поручили создать дизайн итальянскому дизайнерскому ателье, то что может пойти не так? Наверняка именно об этом думали в Subaru, когда искали новое направление в стиле и доверили создание концепта WX-01 знаменитому ателье I.DE.A из Турина. Результат недостоин ни легендарной японской марки, ни дизайн-студии из Италии», – считает эксперт.

Заметим, что модель готовилась на замену тогдашним универсалам Forester и Legacy – и действительно мыслилась как проводник нового фирменного стиля.

За основу была взята серийная платформа с рядным шестицилиндровым двигателем и полноприводной трансмиссией, а вот компоновка салона была оригинальной: 2+3+2, что позволяло разместить семь человек. Кроме того, еще пару детских кресел предполагалось устанавливать в... багажнике. По данным американского ресурса Story Cars, дизайн интерьера получил положительные отзывы, а вот внешку итальянцев попросили доработать. Увы (или к счастью?) «суперсемейный» универсал от Subaru так и не увидел свет.

