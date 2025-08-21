#
Хорошо знакомый японский кроссовер впервые получил «заряженную» версию

Компания Nissan представила в Японии новую версию кроссовера X-Trail

Компания Nissan анонсировала новую модификацию кроссовера X-Trail, разработанную при участии подразделения Nismo. Инженеры фокусировались на улучшении ездовых характеристик автомобиля, изменив подвеску и систему полного привода, однако об увеличении мощности двигателя пока нет информации.

Наше масло – для наших пробок: почему российское моторное масло может быть лучше турецкого

Запуск продаж кроссовера на японском рынке намечен на 24 сентября.

В новинке используются амортизаторы Kayaba Swing Valve. Они призваны улучшить комфорт при движении.

Автомобиль оснащен 20-дюймовыми колесами Enkei, которые шире и легче стандартных и имеют оптимизированный аэродинамический дизайн. Специальные шины Michelin Pilot Sport EV также предусмотрены для этой версии.

Ездовую электронику обновили, теперь она настроена для более спортивного вождения. Система полного привода e-Force была перенастроена для передачи большей тяги на заднюю ось, а рулевое управление адаптировано к новому подвесочному решению. Кроссовер теперь также предлагает новый режим Sport в системе вождения.

Для X-Trail разработан аэродинамический обвес с красными акцентами. По расчетам Nissan, он снижает подъемную силу на 29% по сравнению с исходной моделью. Салон будет оформлен в сочетании черного и красного, а спортивные кресла Recaro, которые обеспечивают лучшую боковую поддержку и имеют электрорегулировку и подогрев, будут доступны за дополнительную плату.

Nissan X-Trail
Nissan X-Trail
Nissan X-Trail
Nissan X-Trail
Ранее «За рулем» сообщал, что импорт б/у авто из Китая в Россию вырос в разы.

Источник:  ITHome
Отзывы о Nissan X-Trail (18)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Nissan X-Trail  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Рестайлинг
Недостатки:
Нету
Комментарий:
В новую версию Икстрейла я влюбился на морду кроссовера расчерченную уголками. Передняя оптика полностью светодиодная, а противотуманку сделали галогенной. Когда едешь, спереди все белым горит, а низ желтый. Задний противотуманный фонарь один посередине, как циклоп. Приятно, что рестайлинг виден сразу. Год у меня 2020, не знаю почему тут только 2017 максимум
