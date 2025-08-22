На базе Сибирского автомобильно-дорожного университета в Омске открылся эксперт-центр «Газпромнефть-СМ»

Компания «Газпромнефть – смазочные материалы» запустила эксперт-центр диагностики промышленного оборудования и транспорта G-Profi Expert Center на базе Сибирского государственного автомобильно-дорожного университета (СибАДИ).

Учебное заведение недавно вошло в программу «Лига вузов «Газпром нефти», направленную на внедрение инновационных направлений обучения. Основными участниками центра станут студенты профильных специальностей, аспиранты и молодые ученые, которые получат доступ к уникальным образовательным кейсам и современному оборудованию, основанному на передовых цифровых технологиях.

«Эксперт-центр на базе вуза даст комплексный эффект для целого ряда смежных отраслей, в первую очередь, автомобильного транспорта, строительства и дорожного хозяйства», – заявил генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

Создание эксперт-центра заложило фундамент программы подготовки кадров для сервисного обслуживания продукции нефтеперерабатывающей отрасли. Включение СибАДИ в «Лигу вузов «Газпром нефти» позволит внедрять в университете новые образовательные программы, ориентированные на инновационные направления экспертной подготовки.

«Открытие в СибАДИ эксперт-центра с интегрированной лабораторией смазочных материалов – не просто новый виток нашего многолетнего сотрудничества с «Газпромнефть-СМ». Это важный шаг к объединению научно-исследовательских ресурсов вуза и прикладного опыта специалистов компании», – отметил ректор Сибирского государственного автомобильно-дорожного университета Александр Жигадло.

Центр G-Profi в СибАДИ будет проводить испытания современных смазочных материалов и эксплуатационных жидкостей с использованием профессионального лабораторного и цифрового диагностического оборудования. В состав центра входит лаборатория, оснащенная устройствами для мобильной диагностики, анализа проб масел и жидкостей, а также мультимедийной системой для визуализации исследовательских процессов.

«Газпромнефть-СМ» вносит большой вклад в работу по сокращению оттока молодежи из Омской области: открывает эксперт-центры, строит новые производства, создает рабочие места для специалистов самых разных направлений. И мы видим, как благодаря нашей совместной работе с партнерами, отток молодых кадров из Омска становится с каждым годом меньше», – подчеркнул министр науки, высшего образования и научно-технологического развития Омской области Александр Кольцов.

«Газпромнефть-СМ» активно расширяет сеть эксперт-центров по всей России, которая на сегодня включает 40 объектов. Проект направлен на установление высоких стандартов диагностики оборудования, объединение экспертизы ведущих специалистов и разработку инновационных решений в отрасли.

Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет – первый и единственный в Сибири и на территории Дальнего Востока автодорожный университет. Он готовит кадры по 20 направлениям, среди которых наземные транспортные системы, техносферная безопасность, автоматизация технологических процессов и производств.