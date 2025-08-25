#
МолнияИнтерАвтоМеханикаЖурнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиIQ-тестыАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
26 августа
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
26 августа
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
26 августа
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

Как проехать по грязи, если вы не на внедорожнике

Эксперт Абрамейцев рассказал, как проехать по грязи и не застрять

Алексей Абрамейцев, начальник отдела технической поддержки клиентов АО «Кордиант» (холдинг «Кордиант»), поделился рекомендациями по проезду по грязным участкам на легковых автомобилях.

Рекомендуем
Остановили за границей? 5 ошибок, которые могут стоить вам прав

Он подчеркивает важность состояния шин: они не должны быть сильно изношены, так как изношенные шины могут не справиться с трудностями бездорожья, невзирая на клиренс или систему привода.

Если ваши маршруты часто проходят по грунтовым дорогам, где есть камни, гравий или размытые участки, стоит рассмотреть возможность установки шин категории АТ (All Terrain), которые подходят даже для малых кроссоверов и обеспечивают хорошую универсальность для различных покрытий.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Все новости о событии
Наше масло – для наших пробок: почему российское моторное масло может быть лучше турецкого

Если вам все же необходимо проехать по сложной дороге, вот несколько советов: во-первых, отключите систему стабилизации, что позволит колесам вращаться быстрее и эффективнее использовать мощность двигателя. Однако будьте осторожны на песчаных участках, где автомобиль может «зарыться». Многие современные автомобили позволяют отключить систему ESP через меню бортового компьютера.

Во-вторых, контролируйте скорость: на знакомом участке можно немного увеличить скорость, если это безопасно, что снизит риск увязнуть в грязи. На заболоченных участках старайтесь не останавливаться, так как будет трудно тронуться.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

В-третьих, если необходимо продолжить движение, можно временно снизить давление в шинах, но только на рыхлой поверхности и на малой скорости.

Снижение давления до 1-1.5 бар на ведущей оси увеличит площадь контакта шины с дорогой и повысит шансы не увязнуть в грязи или песке. Обязательно имейте компрессор, чтобы восстановить давление в шинах после трудного участка, добавил специалист.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Выяснили, насколько подорожали запчасти для Лады и УАЗа
Еще одна госпошлина станет дороже...
Точно везде проедет — показали прорывной российский вездеход

Ранее «За рулем» сообщал, что в РФ в продаже появилась Skoda Octavia в старом кузове по цене от 2,5 млн рублей.

Источник:  «Российская газета»
Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 214
25.08.2025 
Фото:
«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
-1