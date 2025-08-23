#
Будто только с конвейера: коллекцию спорткаров из нулевых выставили на продажу

В США продают уникальную коллекцию спортивных авто из 2000-х

В Калифорнии 88-летний владелец обширной коллекции суперкаров был вынужден расстаться с некоторыми из своих любимых автомобилей, включая три легендарные модели начала 2000-х, которые выглядят так, будто только что сошли с конвейера.

В список вошли Ferrari 550 Maranello 2000 года, BMW M5 2002 года и Ford GT 2006 года. Автомобили были переданы канадскому дилеру Silver Arrow Cars для продажи.

Каждая машина покрыта слоем пыли, и показания одометров свидетельствуют о том, что на них практически не ездили в течение многих лет. Эти редкие экземпляры составляют лишь малую часть коллекции, в которой также есть популярные классические автомобили 20 века.

Ferrari 550 Maranello, выпущенная в 2000 году, окрашена в синий цвет и имеет ярко-бежевый салон. Под капотом разместился 5,5-литровый V12 двигатель мощностью 485 лошадиных сил, а пробег составляет всего 908 километров. Ford GT, который появился в 2006 году, представлен в красном и белом цвете, а интерьер выполнен в черных тонах. Его 5,4-литровый V8 двигатель мощностью 558 сил проехал 1159 километров.

Не менее интересен BMW M5 2002 года, который проехал 6838 километров. Этот седан оснащен мощным 4,9-литровым V8 мотором S62 мощностью 400 лошадиных сил и 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Однако в коллекции калифорнийца есть не только эти автомобили. В ней можно обнаружить Dodge Charger первого поколения, De Tomaso Pantera, Dodge Viper GTS и несколько моделей Corvette различных годов выпуска. Некоторые из автомобилей уже нашли новых владельцев.

Ранее «За рулем» сообщал, что в РФ в продаже появилась Skoda Octavia в старом кузове по цене от 2,5 млн рублей.

Источник:  CarScoops
Ушакова Ирина
Фото:Carscoops
Фото:Carscoops
