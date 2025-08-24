#
Названы сроки запуска производства грузовиков БАЗ

Грузовики БАЗ поступят в серийное производство в ближайшие несколько месяцев

Государственная компания «Романов» запустит производство полноприводных тяжелых грузовиков БАЗ до конца 2025 года.

Напомним, предварительные данные говорили о запуске серийной сборки уже в июле, однако теперь Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга дает более общий ориентир – указывая, что производство будет вестись на юге города, в промзоне Шушары. Как ранее писал «За рулем», сборка БАЗов организована на мощностях бывшего завода Scania.

Источник сообщает, в данный момент предсерийные образцы проходят эксплуатационные испытания в условиях, максимально приближенных к реальной эксплуатации. Тесты нацелены на работу с максимальной нагрузкой, оценку проходимости на рыхлом грунте, моделирование нештатных ситуаций с отказом компонентов и анализ ремонтопригодности в полевых условиях.

По предварительным итогам, БАЗы удачно сочетают проходимость, плавность хода и управляемость, выдерживая проектные показатели. Серийное производство запускается в рамках СПИКа между правительством Санкт‑Петербурга, Минпромторгом России и АО «Романов». Инвестиции в проект составят более 6,5 млрд рублей, а к концу реализации контракта объем налоговых отчислений должен составить порядка 18 млрд рублей.

Источник:  Промышленность, инновации и торговля Петербурга
24.08.2025 
