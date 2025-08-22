ГАЗ-12 ЗИМ с коробкой от Mercedes почти без пробега выставили на продажу
В Москве выставили на продажу большой советский седан ГАЗ-12 ЗИМ 1956 года выпуска с пробегом 5 000 км.
Продавец уточняет, что автомобиль из частной коллекции. Он эксплуатировался только в летнее время.
По словам продавца, кoppoзия на кузове отсутствует, адаптировaна кopoбкa от Mерceдec. У данного экземпляра кожаный салон, потолок выполнен из алькантары. Машина пoлнocтью обслужена и готова к эксплуатации.
Под капотом установлен двигатель объемом 3.5 л и мощностью 90 л.с., МКП.
Стоимость раритета составляет 7,9 млн рублей.
Напомним, седан ЗИМ стал предшественником «Чайки» ГАЗ-13 и предназначался, в первую очередь, для партийной номенклатуры в качестве персонального автомобиля.
Ранее «За рулем» сообщал, что в РФ в продаже появилась Skoda Octavia в старом кузове по цене от 2,5 млн рублей.
