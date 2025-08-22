В Москве продают 70-летний ГАЗ-12 ЗИМ из частной коллекции за 7,9 млн рублей

В Москве выставили на продажу большой советский седан ГАЗ-12 ЗИМ 1956 года выпуска с пробегом 5 000 км.

Продавец уточняет, что автомобиль из частной коллекции. Он эксплуатировался только в летнее время.

По словам продавца, кoppoзия на кузове отсутствует, адаптировaна кopoбкa от Mерceдec. У данного экземпляра кожаный салон, потолок выполнен из алькантары. Машина пoлнocтью обслужена и готова к эксплуатации.

Под капотом установлен двигатель объемом 3.5 л и мощностью 90 л.с., МКП.

Стоимость раритета составляет 7,9 млн рублей.

Напомним, седан ЗИМ стал предшественником «Чайки» ГАЗ-13 и предназначался, в первую очередь, для партийной номенклатуры в качестве персонального автомобиля.

