ГАЗ-12 ЗИМ с коробкой от Mercedes почти без пробега выставили на продажу

В Москве продают 70-летний ГАЗ-12 ЗИМ из частной коллекции за 7,9 млн рублей

В Москве выставили на продажу большой советский седан ГАЗ-12 ЗИМ 1956 года выпуска с пробегом 5 000 км.

Продавец уточняет, что автомобиль из частной коллекции. Он эксплуатировался только в летнее время.

По словам продавца, кoppoзия на кузове отсутствует, адаптировaна кopoбкa от Mерceдec. У данного экземпляра кожаный салон, потолок выполнен из алькантары. Машина пoлнocтью обслужена и готова к эксплуатации.

Под капотом установлен двигатель объемом 3.5 л и мощностью 90 л.с., МКП.

Стоимость раритета составляет 7,9 млн рублей.

Напомним, седан ЗИМ стал предшественником «Чайки» ГАЗ-13 и предназначался, в первую очередь, для партийной номенклатуры в качестве персонального автомобиля.

Ранее «За рулем» сообщал, что в РФ в продаже появилась Skoda Octavia в старом кузове по цене от 2,5 млн рублей.

Источник:  «Авито Авто»
