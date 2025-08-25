#
В продаже появилась спортивная Lada Granta FL

Пилот команды Lada Sport Rosneft выставил на продажу свою тренировочную Гранту

«Боевой» автомобиль команды Lada Sport Rosneft выставлен нам продажу – гонщик Владимир Шешенин опубликовал объявление о продаже спортивной Lada Granta FL.

Это та самая машина в фирменной ливрее, которая дебютировала в гоночной серии РСКГ в 2019 году, а по итогам 2020 года стала быстрейшей в классе «Туринг Лайт». В течение обоих сезонов автомобиль пилотировал Шешенин. Он сообщает, что после участия в РСКГ Гранта прошла лишь одну гонку в городе Вельск, затем использовалась в тренировках и за весь свой срок службы избежала аварий и серьезного кузовного ремонта.

Автомобиль укомплектован облегченным вварным каркасом, подрамником от тольяттинской компании «Автопродукт», двухтрубными амортизаторами, тросовой коробкой передач (ряд NFR), самоблоком Newdiffer на передней оси и модернизированным мотором 1.6.

Машина может быть доукомплектована ресивером NFR, а сиденье и ремни покупателю придется обновить – вышел срок их омологации. Отметим, что на выложенных фото автомобиль представлен в конфигурации для ледовых гонок, а не для кольцевых.

Теперь машина, несколько лет назад побеждавшая спортивные Ford Fiesta, Seat Ibiza, Volkswagen Polo, Kia Rio и Renault Twingo Sport, готова найти нового хозяина. Как пишет в объявлении Владимир Шешенин, машина стоит уже год, и расстается он с ней «с болью в сердце». Цена составляет 1,5 млн рублей, но ее можно обсудить с продавцом. Для сравнения: новый серийный седан Lada Granta Sport стоит от 1 493 000 рублей, лифтбек – от 1 533 000 рублей.

Источник:  Российская газета
