#
МолнияИнтерАвтоМеханикаЖурнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиIQ-тестыАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
26 августа
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
26 августа
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
26 августа
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

Toyota рассказала о поставках запчастей и машин в Россию

Toyota не планирует возобновлять экспорт новых авто в Россию из-за санкций

Восстановление официальной реализации автомобилей Toyota в России на данный момент невозможно, сообщает Autonews со ссылкой на европейское подразделение автопроизводителя.

Все новости о событии
Наше масло – для наших пробок: почему российское моторное масло может быть лучше турецкого

По словам Каори Хасэгава, старшего специалиста по корпоративным коммуникациям Toyota Motor Europe, компания не планирует начинать экспорт новых автомобилей в Россию и не будет возобновлять продажи автомобилей, которые подпадают под действующие санкции.

Она уточнила, что в Россию продолжают поступать запасные части для ранее проданных автомобилей. Эти поставки не подпадают под действие санкций.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Хасэгава отметила, что компания, опираясь на свои ценности и принципы, продолжает импорт запасных частей, чтобы обеспечить защиту клиентов в России. Несмотря на прекращение официального экспорта и продаж новых автомобилей, у компании по-прежнему много клиентов.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Выяснили, насколько подорожали запчасти для Лады и УАЗа
Еще одна госпошлина станет дороже...
Точно везде проедет — показали прорывной российский вездеход

Ранее «За рулем» сообщал, что в Москве продают 70-летний ГАЗ-12 ЗИМ из частной коллекции за 7,9 млн рублей.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник:  Autonews
Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 103
25.08.2025 
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0