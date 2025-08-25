Toyota рассказала о поставках запчастей и машин в Россию

Toyota не планирует возобновлять экспорт новых авто в Россию из-за санкций

Восстановление официальной реализации автомобилей Toyota в России на данный момент невозможно, сообщает Autonews со ссылкой на европейское подразделение автопроизводителя.

По словам Каори Хасэгава, старшего специалиста по корпоративным коммуникациям Toyota Motor Europe, компания не планирует начинать экспорт новых автомобилей в Россию и не будет возобновлять продажи автомобилей, которые подпадают под действующие санкции.

Она уточнила, что в Россию продолжают поступать запасные части для ранее проданных автомобилей. Эти поставки не подпадают под действие санкций.

Хасэгава отметила, что компания, опираясь на свои ценности и принципы, продолжает импорт запасных частей, чтобы обеспечить защиту клиентов в России. Несмотря на прекращение официального экспорта и продаж новых автомобилей, у компании по-прежнему много клиентов.

