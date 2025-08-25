КАМАЗ показал свои новейшие модели на гоночной трассе

Презентация моделей КАМАЗ поколения К5 прошла на трассе «Игора Драйв»

На минувшей неделе КАМАЗ провел показ своих новейших моделей в Санкт-Петербурге. 21 августа на автодроме «Игора Драйв» прошло промо-мероприятие из серии «Динамические показы автомобилей КАМАЗ» – таковые автопроизводитель устраивает в крупных российских городах.

На эти показы зовут в основном потенциальных приобретателей грузовой техники. На питерском тест-драйве они могли оценить в движении четыре новых модели поколения К5. Это фургон-рефрижератор на шасси КАМАЗ-65658, самосвал КАМАЗ-65951, автопоезд КАМАЗ-65659 с самосвальным полуприцепом НЕФАЗ и автопоезд КАМАЗ-54902 с полуприцепом ТЗА 588510-0300211-08.

Еще несколько автомобилей К5 демонстрировалось в качестве экспонатов выставки, проходившей параллельно тест-драйву.

Вниманию посетителей были представлены самосвалы КАМАЗ-65952 и КАМАЗ-6595, две модификации седельного тягача КАМАЗ-54901, бортовой автомобиль со сдвижными шторами КАМАЗ-53251, бортовой автомобиль с КМУ на шасси КАМАЗ-65658, а также КАМАЗ-65654. В последние годы КАМАЗ активно развивает поколение К5, заменяя утраченные в результате применения санкций компоненты и расширяя линейку.