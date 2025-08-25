АВТОВАЗ дал пояснения к раздутой в СМИ проблеме Весты

Вазовцы признали единичные случае блокировки руля на Весте

На АВТОВАЗе признали возможную блокировку руля на Весте. Отмечается, что проблема единичная – и больше раздута в интернете.

В руководстве по эксплуатации автомобилем Лада Веста есть такой пункт: «Во избежание незапланированной блокировки рулевой колонки после остановки двигателя необходимо выдержать паузу не менее 5 секунд до повторного нажатия кнопки START для включения зажигания или нормального пуска двигателя».

В противном случае двигатель, хоть и запустится, руль может заблокироваться. Важно отметить: блокировка произойдет сразу, пока машина стоит, а не во время движения, как было показано в вирусном видео, которое гуляет в Интеренете.

Но если вдруг это и произойдет, нужно глушить и сразу же заводить двигатель уже в процессе движения.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– Некоторые СМИ уже написали о том, что объявлена отзывная кампания на Весту. Это не так. АвтоВАЗ будет проводить сервисную кампанию, о чем уведомлены дилеры.

Это означает, что при обращении владельца автомобиля Лада Веста в дилерский центр (или на СТО для прохождения регулярного ТО) будет проведена проверка версии ПО электронного модуля блокировки рулевого управления (ESCL).

Именно он отвечает за блокировку и разблокировку рулевого вала на автомобилях с бесключевым доступом. При необходимости программное обеспечение блока обновят.

Говорят, что с новой версией ПО подобных случаев блокировки руля не будет.