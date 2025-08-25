#
МолнияИнтерАвтоМеханикаЖурнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиIQ-тестыАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
26 августа
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
26 августа
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
26 августа
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

Веста получила новый цвет кузова — первые фото

У дилеров АВТОВАЗа в Тольятти появились товарные Lada Vesta в цвете «Фламенко»

Некоторые дилерские центры АВТОВАЗа начали получать автомобили семейства Lada Vesta, окрашенные новым оттенком – это насыщенный красный металлик «Фламенко».

Рекомендуем
Рейтинг буксировочных тросов — «За рулем» провел строгие испытания

Напомним, впервые такой цвет начали применять на Грантах – первые машины в таком цвете появились в 2025 году. Судя по всему, теперь в этот оттенок начали окрашивать и Весты. На опубликованных снимках в новом колере красуется модификация Lada Vesta SW Cross. Как сообщает канал АвтоТольятти, разместивший изображения, автомобиль имеет комплектацию Enjoy, под капотом – мотор 1.6 в паре с 5-ступенчатой МКП, год выпуска – 2025-й.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

По данным источника, цена показанного в кадре экземпляра составляет 1,85 млн рублей.

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

Заметим, что по информации на официальном сайте АВТОВАЗа, на данный момент какой-либо красный оттенок для Весты недоступен: можно выбрать синий «Капитан», темно-серый «Борнео», серебристый «Платина», золотисто-коричневый «Кориандр», белый «Ледниковый» или черный «Пантера». Это ровно та гамма, за исключением как раз «Фламенко», что сейчас применяется на семействе Lada Granta. Кроме того, все те же цвета, включая красный, доступны для новой модели Lada Iskra.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник:  RCI News
Подпишитесь на «За рулем» в
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 146
25.08.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0