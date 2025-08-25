Веста получила новый цвет кузова — первые фото

У дилеров АВТОВАЗа в Тольятти появились товарные Lada Vesta в цвете «Фламенко»

Некоторые дилерские центры АВТОВАЗа начали получать автомобили семейства Lada Vesta, окрашенные новым оттенком – это насыщенный красный металлик «Фламенко».

Напомним, впервые такой цвет начали применять на Грантах – первые машины в таком цвете появились в 2025 году. Судя по всему, теперь в этот оттенок начали окрашивать и Весты. На опубликованных снимках в новом колере красуется модификация Lada Vesta SW Cross. Как сообщает канал АвтоТольятти, разместивший изображения, автомобиль имеет комплектацию Enjoy, под капотом – мотор 1.6 в паре с 5-ступенчатой МКП, год выпуска – 2025-й.

По данным источника, цена показанного в кадре экземпляра составляет 1,85 млн рублей.

Заметим, что по информации на официальном сайте АВТОВАЗа, на данный момент какой-либо красный оттенок для Весты недоступен: можно выбрать синий «Капитан», темно-серый «Борнео», серебристый «Платина», золотисто-коричневый «Кориандр», белый «Ледниковый» или черный «Пантера». Это ровно та гамма, за исключением как раз «Фламенко», что сейчас применяется на семействе Lada Granta. Кроме того, все те же цвета, включая красный, доступны для новой модели Lada Iskra.