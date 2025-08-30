#
John Deere
30 августа
Трактор-монстр для пожарной службы преодолевает до 1,2 метра брода
John Deere – универсальная машина для...
Кроссовер Voyah Taishan получил крутейший автопилот от Huawei 3-го уровня
30 августа
Кроссовер Voyah Taishan получил крутейший автопилот от Huawei 3-го уровня
Voyah анонсировала выход на рынок Voyah Taishan...
Клапан рециркуляции отработавших газов засбоил из-за небольшого кусочка сухой грязи. После очистки клапан заработал как ни в чем не бывало.
30 августа
Надежный бюджетный седан в очередной раз подтвердил свою репутацию
Неисправность 12-летнего Chevrolet Cobalt из...

Nissan Pathfinder – что ждет внедорожник после обновления

Шпионские фото подтверждают фейслифтинг Nissan Pathfinder без смены поколений

Nissan готовит обновленную версию Pathfinder пятого поколения, что подтверждают появившиеся недавно шпионские снимки.

Бизнес-седан в парке «За рулем»: что понравилось? А минусы есть?

После выхода модели в 2021 году и недавнего снижения цен в 2025-м автопроизводитель приступает к ее плавной модернизации.

Визуальные изменения сосредоточены на передней части: Pathfinder получит переработанный бампер и новую решетку радиатора с поперечными планками вместо ромбовидного узора, в то время как узнаваемые фары со светодиодными «бровями» сохранятся.

Задняя часть также изменится, в основном в области бампера. В салоне ожидается появление новой, более крупной информационно-развлекательной системы и цифровой приборной панели, а также обновление полуавтономной системы ProPILOT Assist до версии 2.0. Интерьер дополнят новые материалы отделки и цветовые варианты.

Nissan Pathfinder
Nissan Pathfinder

Важно, что платформа и силовая установка останутся прежними: автомобиль продолжат оснащать атмосферным 3.5-литровым бензиновым двигателем V6 в паре с автоматической коробкой передач.

Это означает, что масштабное обновление, анонсированное Nissan в Китае в 2023 году, с концептом Pathfinder в качестве возможного преемника модели, не состоится. Более современные гибридные приводы и радикальная смена дизайна, по всей видимости, тоже пока остаются делом будущего.

Nissan Pathfinder
Nissan Pathfinder
Источник:  Auto, Motor und Sport
Алексеева Елена
Фото:Auto, Motor und Sport
Количество просмотров 10
30.08.2025 
Фото:Auto, Motor und Sport
