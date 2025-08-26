#
МолнияИнтерАвтоМеханикаЖурнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиIQ-тестыАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
26 августа
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
26 августа
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
26 августа
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

Б/у авто, новая «параллельная» иномарка или «китаец»: что выбирают россияне

Целиков: Согласно опросу, только 19% россиян готовы купить новый китайский авто

Лишь 19% россиян, участвовавших в опросе, готовы приобрести новый китайский автомобиль у официального дилера.

Рекомендуем
Рейтинг самых живучих кроссоверов с пробегом

Данные предоставил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в своем Telegram-канале, обобщив результаты опроса среди профессионалов с выборкой около 1 тысячи человек. Участникам задали вопрос о том, какой автомобиль они планируют купить следующим.

17% респондентов отдали предпочтение покупке подержанного автомобиля, используя разные варианты. Одна группа высказалась за импорт таких автомобилей, а другая – за варианты, доступные на классифайдах и у дилеров. 16% респондентов настроены на приобретение новых иномарок через альтернативный импорт, что считается высокой долей, учитывая, что «альтернатива» занимает лишь 8% рынка.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Еще 10% участников опроса сообщили, что будут ждать возвращения известных мировых брендов, таких как Toyota, Volkswagen и Hyundai.

По словам аналитика, только 4% респондентов планируют приобретать автомобили российской марки. Это связано с профессиональным профилем аудитории Telegram-каналов «Автостата», тогда как реальная доля российских брендов на рынке превышает 30%.

При этом 4% респондентов объявили, что больше не собираются покупать автомобили, а оставшиеся 13% затруднились с ответом.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Выяснили, насколько подорожали запчасти для Лады и УАЗа
Еще одна госпошлина станет дороже...
Точно везде проедет — показали прорывной российский вездеход

Ранее «За рулем» сообщал, что «Автостат» привел топ-10 популярных автобрендов в России в августе.

Источник:  Telegram-канал Сергея Целикова
Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:Сергей Карпухин/ТАСС
Количество просмотров 8
26.08.2025 
Фото:Сергей Карпухин/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0