Б/у авто, новая «параллельная» иномарка или «китаец»: что выбирают россияне

Целиков: Согласно опросу, только 19% россиян готовы купить новый китайский авто

Лишь 19% россиян, участвовавших в опросе, готовы приобрести новый китайский автомобиль у официального дилера.

Рекомендуем Рейтинг самых живучих кроссоверов с пробегом

Данные предоставил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в своем Telegram-канале, обобщив результаты опроса среди профессионалов с выборкой около 1 тысячи человек. Участникам задали вопрос о том, какой автомобиль они планируют купить следующим.

17% респондентов отдали предпочтение покупке подержанного автомобиля, используя разные варианты. Одна группа высказалась за импорт таких автомобилей, а другая – за варианты, доступные на классифайдах и у дилеров. 16% респондентов настроены на приобретение новых иномарок через альтернативный импорт, что считается высокой долей, учитывая, что «альтернатива» занимает лишь 8% рынка.

Еще 10% участников опроса сообщили, что будут ждать возвращения известных мировых брендов, таких как Toyota, Volkswagen и Hyundai.

По словам аналитика, только 4% респондентов планируют приобретать автомобили российской марки. Это связано с профессиональным профилем аудитории Telegram-каналов «Автостата», тогда как реальная доля российских брендов на рынке превышает 30%.

При этом 4% респондентов объявили, что больше не собираются покупать автомобили, а оставшиеся 13% затруднились с ответом.

Ранее «За рулем» сообщал, что «Автостат» привел топ-10 популярных автобрендов в России в августе.