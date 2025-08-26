#
Названы последствия обязательной маркировки запчастей для покупателей

Эксперт Новожилов: Запчасти подорожают из-за введения обязательной маркировки

По постановлению Правительства РФ № 202, эксперимент по маркировке автомобильных запчастей пройдет с 25 февраля 2025 года до 28 февраля 2026 года.

Когда он закончится, процедура может стать обязательной.

«Честный знак» – это государственная система цифровой маркировки товаров. Она помогает отслеживать путь товара от производства до продажи и защищает рынок от контрафакта и фальсификата.

Как и на что повлияет обязательная маркировка запчастей, рассказал руководитель отдела запасных частей компании «ААА Траксервис» Андрей Новожилов.

Мнение эксперта

Андрей Новожилов, руководитель отдела запасных частей компании «ААА Траксервис»:

– Если маркировка станет обязательной для автомобильных запасных частей, это позволит отсеять с рынка «серую» продукцию, которая ввозится нелегально. Однако в этой ситуации непонятно, как будет в дальнейшем стоять вопрос с параллельным импортом, который на текущий момент является важнейшим источником поступления запчастей в страну. Запчасти, ввезенные подобным образом, порой даже не проходят необходимую сертификацию. Если обязательная маркировка будет введена, такие товары должны будут уйти с рынка. При этом возможен и другой эффект – значительное увеличение объема «серых» запасных частей. Самим же процессом маркировки, вероятнее всего, будут вынуждены заниматься посредники, которые импортируют запчасти в нашу страну.

В итоге, результатом введения маркировки однозначно станет увеличение стоимости запчастей, отмечает специалист. Остальная же часть запасных частей продолжит ввозиться в страну как «серый» импорт.

Из неблагоприятных последствий введения обязательной маркировки для конечного потребителя эксперт указал на высокую цену, снижение количества качественных импортных аналогов, увеличенные сроки поставок.

Ранее «За рулем» сообщал, что «Автостат» привел топ-10 популярных автобрендов в России в августе.

