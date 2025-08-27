АВТОВАЗ планирует наладить сборку Lada в Киргизии

Ведомости: в Киргизии появится завод по сборке автомобилей Lada под маркой Muras

АВТОВАЗ в сотрудничестве с инвестиционным фондом Central Asia Capital планирует запустить в Киргизии крупноузловую сборку автомобилей Lada в 2026 году.

Предполагается, что на киргизском предприятии будет собираться вся актуальная модельная линейка АВТОВАЗа: Granta, Vesta, Largus, Niva и Iskra. Машины будут выпускаться под собственным брендом, который получит название Muras. Сейчас проект прорабатывается – конкретные решения еще не приняты, пишет источник. Отмечая при этом, что в Киргизии рассчитывают на поддержку российского правительства.

А именно: в первые три года минимальная стоимость собираемых в республике российских машин может быть на 15% ниже (около 9100 долларов) – если будут субсидии, говорится в сообщении инвестиционного фонда.

Сроки реализации проекта уже известны: за 10 лет он должен пройти три этапа, на которых будет углубляться локализация. Первый этап, охватывающий 2026-2030 годы, отдан на крупноузловую сборку с годовой программой выпуска до 1,5 тыс. машин в год. На втором этапе, с 2031 по 2035 годы, сборка должна стать среднеузловой, тираж – вырасти до 5 тысяч машин в год, а модельный ряд – расшириться. Третий этап после 2035 года – полный цикл и 7 тысяч машин ежегодно.