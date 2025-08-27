Что грозит за нанесение на автомобиль надписей с матом или оскорблениями

Эксперт Похмелкин: За нецензурные надписи на авто могут завести уголовное дело

За размещение на автомобиле надписей с нецензурной лексикой или оскорблениями гражданам России может быть назначен штраф, поскольку это рассматривается как хулиганство. В некоторых случаях могу даже завести уголовное дело, отметил председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин.

По словам эксперта, наличие наклейки с ненормативной лексикой на автомобиле считается нарушением общественного порядка. Он подчеркнул, что также может возникнуть вопрос о возбуждении уголовного дела, поскольку это серьезное нарушение общественного порядка, демонстрирующее явное неуважение к социальной среде.

Похмелкин добавил, что даже если на авто размещена надпись, не содержащая нецензурных слов, но оскорбляющая какую-либо группу людей, нацию или социальную принадлежность, это также будет квалифицироваться как нарушение. Такие высказывания запрещены законодательством, продолжил он.

Кроме того, за подобные «декорации» автомобиля возможен штраф, если наклейка затрудняет видимость водителя, поскольку это уже создает нарушения правил дорожного движения, заключил автоэксперт.

