Самый доступный внедорожник популярного бренда заметно подешевел: называем цены

Внедорожник Tank 300 в России стал доступнее благодаря скидкам

В России внедорожник Tank 300 стал более доступным. Цены на модель 2025 года остались прежними, однако появилась возможность сэкономить 200 тысяч рублей при покупке любого исполнения. Ниже представлены цена и прямая выгода для каждой комплектации Tank 300 2025 года:

– Adventure: 4 299 000 руб. (прямая выгода 200 000 руб.)

– Premium: 4 699 000 руб. (прямая выгода 200 000 руб.)

– City Adventure: 4 449 000 руб. (прямая выгода 200 000 руб.)

– City Premium: 4 899 000 руб. (прямая выгода 200 000 руб.)

Хотя цены на Tank 300 2024 года аналогичные, прямая выгода для этой модели составляет 350 тысяч рублей. В результате, цены на «прошлогодние» автомобили колеблются от 4 149 000 до 4 749 000 рублей.

Все версии Tank 300 обладают одинаковым силовым агрегатом – 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 220 л.с., который работает в связке с восьмиступенчатым автоматом. У модели два типа полного привода: жестко подключаемый part-time и интеллектуальный Torque-On-Demand.

Tank 300

