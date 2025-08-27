#
МолнияИнтерАвтоМеханикаЖурнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиIQ-тестыАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Hyundai Bayon
27 августа
В Россию привезли недорогой кроссовер Hyundai: называем цену
Продажи кроссоверов Hyundai Bayon стартовали в...
Свечи Bosch будут выпускать в РФ под новым брендом
27 августа
Свечи Bosch будут выпускать в РФ под новым брендом
«Кордиант» объявил о создании зонтичного бренда...
SWM G01
27 августа
Набирают популярность автомобили сборки Санкт-Петербурга и Калининграда
«Авито Авто»: в России вырос спрос на...

Самый доступный внедорожник популярного бренда заметно подешевел: называем цены

Внедорожник Tank 300 в России стал доступнее благодаря скидкам

В России внедорожник Tank 300 стал более доступным. Цены на модель 2025 года остались прежними, однако появилась возможность сэкономить 200 тысяч рублей при покупке любого исполнения. Ниже представлены цена и прямая выгода для каждой комплектации Tank 300 2025 года:

Рекомендуем
Активные жалюзи, матричные фары, адаптивная подвеска — замена пятидверкам BMW и Audi

– Adventure: 4 299 000 руб. (прямая выгода 200 000 руб.)

– Premium: 4 699 000 руб. (прямая выгода 200 000 руб.)

– City Adventure: 4 449 000 руб. (прямая выгода 200 000 руб.)

– City Premium: 4 899 000 руб. (прямая выгода 200 000 руб.)

Хотя цены на Tank 300 2024 года аналогичные, прямая выгода для этой модели составляет 350 тысяч рублей. В результате, цены на «прошлогодние» автомобили колеблются от 4 149 000 до 4 749 000 рублей.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Все версии Tank 300 обладают одинаковым силовым агрегатом – 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 220 л.с., который работает в связке с восьмиступенчатым автоматом. У модели два типа полного привода: жестко подключаемый part-time и интеллектуальный Torque-On-Demand.

Tank 300
Tank 300
Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Проблема блокировки руля на Вестах — причина найдена
Когда и почему подорожает такси?
Купил моторное масло на разлив — сэкономил или навредил двигателю?

Ранее «За рулем» сообщал, что в России установлен рекорд по ввозу машин через Владивосток.

Источник:  «Автоновости дня»
Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:Tank
Количество просмотров 7
27.08.2025 
Фото:Tank
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Tank 300

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв