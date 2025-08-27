Новый корейский семейный кроссовер доступен в России: известны цены

Дилеры привезли в Россию новые Hyundai Palisade за 9,6 млн рублей

В Россию привезли большой кроссовер Hyundai Palisade второго поколения. Ранее небольшие компании предлагали привозить эту модель в Россию по предзаказу, а теперь в шоу-румах можно увидеть «живые» экземпляры автомобиля.

В частности, первая партия корейских кроссоверов поступила в дилерскую сеть «Рольф». Цена нового Hyundai Palisade в их салонах составляет 9,6 миллиона рублей. Несмотря на то, что автомобиль доставляют в Россию по параллельному импорту, на него распространяется дилерская гарантия на два года или 100 км пробега.

За указанную цену клиент получит автомобиль с 2,5-литровым турбомотором мощностью 281 л. с., работающим в паре с восьмиступенчатым автоматом. Привод полный.

Hyundai Palisade

В стандартной комплектации кроссовер оборудован аудиосистемой Bose, кожаным салоном, активной подвеской и множеством систем помощи водителю. Кроме того, он имеет парктроники по кругу, камеры кругового обзора, проекционный экран, цифровую приборку и многозонный климат-контроль.

Также существует гибридная версия на основе того же 2,5-литрового бензинового двигателя с мощностью 261 л. с., однако в Россию такая модификация не поставляется.

Hyundai Palisade

Ранее «За рулем» сообщал, что в России установлен рекорд по ввозу машин через Владивосток.