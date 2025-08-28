Добротный и надежный «японец» за миллион — а что с ним не так?

«За рулем» рассказал, какой Mitsubishi Outlander с пробегом не стоит покупать

Какой кроссовер окажется надежным, а какой безнадежно «посыпется» раньше времени?

Рекомендуем Рейтинг самых живучих кроссоверов с пробегом

Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев отвечает на этот вопрос, изучая массовые кроссоверы с пробегом в возрасте около 15 лет. Например, рассказывая про Mitsubishi Outlander (цены на вторичке – 0,8-1,8 млн рублей), он отмечает, что проблема вариатора, присущая казалось бы безгрешному Toyota RAV4 (да-да, он тоже есть в опубликованном списке), стоит еще острее: 90% пятнадцатилетних машин – именно с CVT.

При этом пробеги больше, чем у сравнимых по возрасту «рафиков» – в среднем около 210 км. Как быть, если присматриваешься к недорогому Аутлендеру с пробегом?

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Хотя вариатор Jatco JF011E и способен наездить 250 тысяч км и больше, в среднем он служит около 200 тысяч км. Можно целенаправленно искать машину, где его уже заменили в сборе. Но денег за такой экземпляр просить будут больше. Предложения с гидроавтоматом единичны, да и сочетается он только с прожорливым 3-литровым мотором. При механической же коробке недоступен полный привод.

Хотя из всех возможных вариантов версия с мотором 2.0, механикой и передним приводом, пожалуй, самая жизнестойкая. А потому за Аутлендеры с механикой просят в среднем больше денег, чем за машины с CVT: это – дефицит.

Учтем, что у Аутлендера есть технические клоны – Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. С автоматами у них дело тоже плохо. Зато при МКП возможен полный привод (при бензиновом двигателе 2.4). В остальном Outlander слывет добротной и надежной машиной. Кузов противостоит коррозии не лучшим образом, но тут многое зависит от того, как, когда и где ездили предыдущие владельцы. Регулярная езда зимой, конечно, отражается на состоянии металла не лучшим образом.

А как ведут себя другие массовые кроссоверы спустя годы эксплуатации? Читаем в новой статье!