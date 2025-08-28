Кia регистрирует новые товарные знаки для российского рынка

Kia подала пять заявок на регистрацию товарных знаков в Роспатент

Южнокорейская компания Kia Corporation подала пять заявок на регистрацию товарных знаков в Роспатенте. Один из них, «Kia Маркетплейс», уже зарегистрирован.

В соответствии с Международной классификацией товаров и услуг (МКТУ), товарные знаки зарегистрированы по классам 20, 35, 41 и 43, которые охватывают мебель, организацию выставок, автомобильные гонки, рекламу автомобилей для онлайн-продажи, а также услуги оптовой и розничной торговли, онлайн-заказов, автодромов, кафе и ресторанов.

Ранее сообщалось, что Kia планирует расширить свою линейку электромобилей за счет компактного кроссовера EV2, серийный выпуск которого должен начаться в Европе в начале 2026 года. Флагманская версия GT оборудована полным приводом и двумя электромоторами с общей мощностью до 300 л.с., что позволит ей разгоняться до 100 км/ч примерно за 5 секунд.

Ранее «За рулем» сообщал, что продажи кроссоверов Hyundai Bayon стартовали в РФ по цене от 2,3 млн рублей.