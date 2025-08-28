#
29 августа
29 августа
Правила для автозаводов в РФ изменили: это позволит упростить локализацию машин

«Ведомости»: Минпромторг вдвое снизил баллы для получения субсидий на выпуск авто

Министерство промышленности и торговли России изменило условия инвестрежима для компаний, занимающихся сборкой автомобилей в стране. Основная цель данных изменений заключается в создании баланса, который даст возможность новым участникам, работающим на площадках, оставшихся после ухода зарубежных автоконцернов, инициировать процесс локализации производства и его дальнейшего углубления.

В пресс-службе Минпромторга конкретные изменения не раскрыли, однако один из источников из крупного автоконцерна сообщил, что корректировки затронули балльную систему локализации. Теперь для получения полной компенсации утилизационного сбора за 2025 год автопроизводителям необходимо локализовать свою деятельность на уровне 1,5 тыс. баллов, что более чем в два раза меньше предыдущего уровня.

Также при подсчете локализации будут учитываться баллы за научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР). Кроме того, максимальное количество баллов, нужных для исполнения специального инвестконтракта (СПИК), было уменьшено с 7 тыс. до 5,4 тыс.

Сама система заработала в стране в 2019 году и позволяет концернам, подписавшим СПИК, претендовать на участие в госзакупках и программах поддержки спроса. Те же требования уже скоро будут распространяться и на такси, а в перспективе – на каршеринг.

Ранее «За рулем» сообщал, что продажи кроссоверов Hyundai Bayon стартовали в РФ по цене от 2,3 млн рублей.

Источник:  «Ведомости»
Ушакова Ирина
28.08.2025 
