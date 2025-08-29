#
Полный запрет на экспорт бензина продлен

Правительство РФ продлило полный запрет на экспорт бензина до 30 сентября

Российские власти продлили полный запрет на экспорт бензина до 30 сентября 2025 года. Для непроизводителей ограничения будут действовать до 31 октября 2025 года.

Эта мера была введена в конце июля и изначально действовала до 31 августа. Запрет на экспорт бензина стал ответом на рост цен на это топливо на оптовом рынке. Вначале меры ограничения касались только трейдеров, нефтебаз и небольших НПЗ с производственными объемами менее 1 миллиона тонн в год.

В августе биржевые цены на бензины АИ-92 и АИ-95 достигли рекордных уровней: 21 августа цена на «Регуляр-92» составила 72,6 тыс. руб. за тонну, а 20 августа на «Премиум-95» – 82,2 тыс. руб. за тонну на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (цены для европейской части России). Достигнув этих уровней, цены начали снижаться.

Тем не менее, в последние недели в ряде российских регионов, таких как Приморье, Курильские острова, Крым и Запорожская область, наблюдается нехватка популярных сортов бензина.

Ранее «За рулем» сообщал, что 60% россиян отказываются от покупки новых авто из-за высокой цены.

Источник:  Правительство России
29.08.2025 
