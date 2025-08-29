#
«НАРТИС» поставил новые зарядные станции С29 для отеля сети «3А» в Нижегородской области
Автомобили Belgee: изучаем отзывы владельцев в 2025 году
Названы самые популярные машины с ценой до 1 млн рублей
У АВТОВАЗа появился крупный заказчик на Ладу Aura

Республиканские автопарки Татарстана закупили 80 бизнес-седанов Lada Aura

Татарстан начал планомерную замену иностранных служебных автомобилей на отечественные. АВТОВАЗ отгрузил 80 стретч-седанов Lada Aura в адрес республиканских автопарков.

Ровно половина этой партии предназначается медицинским службам Татарстана – 28 августа машины были переданы медикам. Заметим, что на опубликованных фотографиях видны также автомобили скорой помощи на базе Sollers Atlant – «Соллерс» одновременно с АВТОВАЗом поставил в республику сотню таких машин. Как отмечает пресс-служба АВТОВАЗа, Татарстан стал одним из первых субъектов РФ, единовременно закупившим значительную партию Lada Aura.

Как отметил президент АВТОВАЗа Максим Соколов, к настоящему моменту Аура задействована в гараже особого назначения в Москве, а также в федеральных и региональных органах власти.

Напомним, за первое полугодие 2025 года АВТОВАЗ реализовал 447 седанов Lada Aura. Пресс-служба отмечала постепенный рост интереса к модели, хотя сейчас понятно, что до теоретических 8 тысяч за весь 2025-й он не дотянется. Больше всего экземпляров зарегистрировано в Самарской области (по состоянию на конец июня – 53 ед.), а в Татарстане до нынешней поставки числилось всего 16 вазовских стретч-седанов.

Иннокентий Кишкурно
29.08.2025 
