Мантуров оценил переход автозаводов на сокращенный график

Мантуров: Власти работают над альтернативной занятостью работников автозаводов

Российские власти осуществляют контроль за соблюдением социальных обязательств автозаводов, которые перешли на укороченный рабочий график, заявил вице-премьер РФ Денис Мантуров.

Напомним, что три российских автопроизводителя – КАМАЗ, ГАЗ и АВТОВАЗ – сообщили о намерениях сократить рабочую неделю в ответ на кризис в отрасли.

Мантуров отметил, что Минпромторг, Минтруд и руководство компаний разрабатывают варианты альтернативной занятости на «высвободившиеся» дни, чтобы минимизировать потери в доходах сотрудников.

«Главный приоритет – сохранить трудовые коллективы предприятий, не потерять опытных специалистов. Мы следим за строгим выполнением всех обязательств касательно социальных гарантий для работников,» – добавил вице-премьер.

