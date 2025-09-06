Цена выросла в пути: как суд защитил кошельки покупателей

ВС РФ: продавец не вправе повышать цену за уже проданный автомобиль

Верховный суд России вынес принципиально важное решение, защищающее права рядовых покупателей от произвола продавцов.

Эта история началась, когда житель Санкт-Петербурга заключил договор с автосалоном на покупку внедорожника за 3,5 млн рублей, внес предоплату и стал ждать свой автомобиль к оговоренному сроку – августу. Согласно условиям соглашения, цену на автомобиль нельзя было увеличивать.

Однако машину доставили с полугодовой задержкой, и менеджер салона сообщил покупателю шокирующую новость: пока автомобиль ехал, его цена выросла на 400 тысяч рублей. Помимо этого, покупателя вынудили оформить кредит и страховки. Оказавшись в безвыходной ситуации, мужчина подписал новый договор, датированный задним числом. Цена новой сделки составила 3,9 млн рублей.

Уже в ноябре он погасил кредит и отказался от страховок. Автовладелец подсчитал - что в итоге на покупку машины он потратил 4,2 млн рублей, и не стерпев обратился в суд. Мужчина собирался взыскать с фирмы 664 293 рубля убытков, 45 461 рубль неустойки и штраф в размере 50 % от суммы, которую присудят в пользу потребителя.

Собственник автосалона на судебном заседании заявил, что не видит оснований удовлетворять требования клиента, ведь в договорах указаны разные машины.

Первые судебные инстанции встали на сторону автовладельца, но апелляция пошла навстречу автодилеру. Суд отметил, что в октябре стороны заключили сделку на других условиях, хотя клиент вполне мог этого не делать. Кассация согласилась с апелляцией. Покупатель не сдался и дошел до Верховного суда. Там его требования были признаны законными и обоснованными.

Суд разъяснил (определение ВС РФ N 75-КГ23-3-К3), что продавец не вправе перекладывать на потребителя свои коммерческие риски, например рост цен от поставщика. Потребитель является экономически более слабой стороной, и условия договора, которые позволяют произвольно менять цену или возлагать на покупателя предпринимательские риски, являются недействительными.

Кроме того, был нарушен и первоначальный договор, который стороны обязаны были выполнить – продавец так и не поставил авто по условиям первого договора.

Это решение Верховного суда служит важным прецедентом для защиты прав потребителей в аналогичных ситуациях.