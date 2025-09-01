Смогут ли индийские машины завоевать российский рынок: мнение эксперта

Эксперт Целиков оценил перспективы роста поставок индийских авто в Россию

Не так давно посол Индии в России Винай Кумар сообщил о планах страны по увеличению экспорта в Россию, включая автомобили, комплектующие и электронику. Директор агентства «Автостат» Сергей Целиков в своем телеграм-канале поделился соображениями по этому поводу.

Он отметил, что для выхода индийских автомобилей на российский рынок необходимы специальные партии с левым расположением руля и модифицированными конструкциями, которые должны пройти испытания и сертификацию.

Целиков также указал, что индийский автопром довольно большой по сравнению с российским, но значительно меньше по сравнению с китайским. Индия в первую очередь должна удовлетворить растущий внутренний спрос, в отличие от Китая, где автопроизводство давно превышает внутренние потребности.

На сегодняшний день в Индии производятся легковые автомобили таких марок, как Tata, Mahindra, Maruti Suzuki, Toyota, Hyundai, Kia, Honda и Renault.

Целиков добавил, что за последние четыре года в России было зарегистрировано чуть более 2 тысяч новых автомобилей, собранных в Индии, более 95% из которых составляют модели Suzuki. Этот бренд не только остался на российском рынке, но и сохранил свою дилерскую сеть.

