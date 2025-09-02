Путешествия
Золотая осень за рулем: куда и на чем поедут россияне в бархатный сезон

Главными направлениями для автопутешествий стали Алтай, Карелия, Калининград

Как жители России планируют провести осенние месяцы, выяснили сервис Работа.ру совместно с СберАвто и Ситидрайвом.

Опрос охватил свыше 3200 респондентов из всех уголков страны.

Безоговорочным фаворитом для отпуска осенью стал сентябрь: ему отдали предпочтение 68% опрошенных. Главным преимуществом осенних поездок 81% респондентов назвали комфортную погоду, а многие также отметили снижение цен, отсутствие ажиотажа и легкость в планировании маршрутов.

На вопрос о самых живописных направлениях для знакомства с русской осенью лидером стал Алтай (60%), следом за ним расположилась Карелия (58%). В тройку лидеров вошел и Калининград (36%). Также в списке популярных локаций оказались Кисловодск, Байкал, Санкт-Петербург и города Золотого кольца.

Основным транспортным средством для осенних путешествий большинство (58%) выбрало личный автомобиль. Поезд занял второе место с результатом 50%, а самолет – третье (36%). Автобус назвали 19% участников, теплоход или корабль — 14%.

Эксперты напомнили, что межсезонье требует особой подготовки машины. Для безопасной поездки стоит проверить работу световых приборов, состояние резиновых уплотнителей, заменить салонный фильтр и летнюю омывающую жидкость. Особое внимание следует уделить подвеске и состоянию шин, переобув машину при устойчивом похолодании.

По вашему мнению, в какие города и регионы России стоит поехать, чтобы увидеть красивую осень? (Множественный выбор)

Алтай

60%

Республика Карелия

58%

Калининград

36%

Кисловодск

30%

Иркутская область (Байкал)

30%

Санкт-Петербург и ЛО

27%

Минеральные Воды

29%

Пятигорск

28%

Суздаль

24%

Домбай (Карачаево-Черкессия)

24%

Казань

23%

Адыгея

23%

Плес

22%

Ярославль

22%

Владивосток

21%

Красноярский край

18%

Москва и МО

17%

Республика Башкортостан

15%

Тверская область

13%

Ростов-на-Дону

13%

Тула

12%

Екатеринбург

11%

Другое

10%

Алексеева Елена
Фото:freepik / freepik
02.09.2025 
Фото:freepik / freepik
