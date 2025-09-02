Золотая осень за рулем: куда и на чем поедут россияне в бархатный сезон
Как жители России планируют провести осенние месяцы, выяснили сервис Работа.ру совместно с СберАвто и Ситидрайвом.
Опрос охватил свыше 3200 респондентов из всех уголков страны.
Безоговорочным фаворитом для отпуска осенью стал сентябрь: ему отдали предпочтение 68% опрошенных. Главным преимуществом осенних поездок 81% респондентов назвали комфортную погоду, а многие также отметили снижение цен, отсутствие ажиотажа и легкость в планировании маршрутов.
На вопрос о самых живописных направлениях для знакомства с русской осенью лидером стал Алтай (60%), следом за ним расположилась Карелия (58%). В тройку лидеров вошел и Калининград (36%). Также в списке популярных локаций оказались Кисловодск, Байкал, Санкт-Петербург и города Золотого кольца.
Основным транспортным средством для осенних путешествий большинство (58%) выбрало личный автомобиль. Поезд занял второе место с результатом 50%, а самолет – третье (36%). Автобус назвали 19% участников, теплоход или корабль — 14%.
Эксперты напомнили, что межсезонье требует особой подготовки машины. Для безопасной поездки стоит проверить работу световых приборов, состояние резиновых уплотнителей, заменить салонный фильтр и летнюю омывающую жидкость. Особое внимание следует уделить подвеске и состоянию шин, переобув машину при устойчивом похолодании.
По вашему мнению, в какие города и регионы России стоит поехать, чтобы увидеть красивую осень? (Множественный выбор)
|
Алтай
|
60%
|
Республика Карелия
|
58%
|
Калининград
|
36%
|
Кисловодск
|
30%
|
Иркутская область (Байкал)
|
30%
|
Санкт-Петербург и ЛО
|
27%
|
Минеральные Воды
|
29%
|
Пятигорск
|
28%
|
Суздаль
|
24%
|
Домбай (Карачаево-Черкессия)
|
24%
|
Казань
|
23%
|
Адыгея
|
23%
|
Плес
|
22%
|
Ярославль
|
22%
|
Владивосток
|
21%
|
Красноярский край
|
18%
|
Москва и МО
|
17%
|
Республика Башкортостан
|
15%
|
Тверская область
|
13%
|
Ростов-на-Дону
|
13%
|
Тула
|
12%
|
Екатеринбург
|
11%
|
Другое
|
10%
