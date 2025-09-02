Золотая осень за рулем: куда и на чем поедут россияне в бархатный сезон

Главными направлениями для автопутешествий стали Алтай, Карелия, Калининград

Как жители России планируют провести осенние месяцы, выяснили сервис Работа.ру совместно с СберАвто и Ситидрайвом.

Опрос охватил свыше 3200 респондентов из всех уголков страны.

Безоговорочным фаворитом для отпуска осенью стал сентябрь: ему отдали предпочтение 68% опрошенных. Главным преимуществом осенних поездок 81% респондентов назвали комфортную погоду, а многие также отметили снижение цен, отсутствие ажиотажа и легкость в планировании маршрутов.

На вопрос о самых живописных направлениях для знакомства с русской осенью лидером стал Алтай (60%), следом за ним расположилась Карелия (58%). В тройку лидеров вошел и Калининград (36%). Также в списке популярных локаций оказались Кисловодск, Байкал, Санкт-Петербург и города Золотого кольца.

Основным транспортным средством для осенних путешествий большинство (58%) выбрало личный автомобиль. Поезд занял второе место с результатом 50%, а самолет – третье (36%). Автобус назвали 19% участников, теплоход или корабль — 14%.

Эксперты напомнили, что межсезонье требует особой подготовки машины. Для безопасной поездки стоит проверить работу световых приборов, состояние резиновых уплотнителей, заменить салонный фильтр и летнюю омывающую жидкость. Особое внимание следует уделить подвеске и состоянию шин, переобув машину при устойчивом похолодании.

По вашему мнению, в какие города и регионы России стоит поехать, чтобы увидеть красивую осень? (Множественный выбор)

Алтай 60% Республика Карелия 58% Калининград 36% Кисловодск 30% Иркутская область (Байкал) 30% Санкт-Петербург и ЛО 27% Минеральные Воды 29% Пятигорск 28% Суздаль 24% Домбай (Карачаево-Черкессия) 24% Казань 23% Адыгея 23% Плес 22% Ярославль 22% Владивосток 21% Красноярский край 18% Москва и МО 17% Республика Башкортостан 15% Тверская область 13% Ростов-на-Дону 13% Тула 12% Екатеринбург 11% Другое 10%