#
Гид по запчастямЖурнал на домСкидки на автоПутешествуй!С пробегомКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
BMW показала свой новый логотип: чем новый отличается от старого?
15 сентября
BMW показала свой новый логотип: чем новый отличается от старого?
BMW презентовала iX3 и обновленный логотип на...
Geely EX5 EM-i
15 сентября
Geely EX5 EM-i: Российский дебют умного гибрида
Компания Geely раскрыла название инновационной...
Honda CR-V
15 сентября
Знаменитый кроссовер Honda CR-V получил юбилейную версию: в чем ее особенности?
Honda CR-V Global в версии 30th Anniversary...

Живучий мотор 1.4 и 4АКП — знакомый «кореец» с пробегом проблем не доставит

Эксперт «За рулем» рассказал о сильных сторонах Kia Rio II со вторичного рынка

В поисках надежного хэтчбека возрастом 12-15 лет и невысокой ценой (от 600 тыс. рублей) стоит обратить внимание на Kia Rio второго поколения, отмечает эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев.

Рекомендуем
Машины марки Solaris — проверили, из чего их собирают!

Внешность этой пятидверки не претендует на яркость, а оснащение по современным меркам скромное, но главная сила модели – в удивительной выносливости, что и делает ее одним из лучших вариантов в своем ценовом сегменте. Если повезет, можно найти машину с пробегом до 100 тысяч км.

Kia Rio
Kia Rio

Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Мотор единственный – G4EE 1.4 (95 л. с.), спокойный и живучий, служит свыше 300 тысяч км. Если не считать течей и некоторых хлопот с комбинированным приводом ГРМ (ремень плюс цепь), то до 200 тысяч км ничего с ним не случается. Потом растет расход масла – пора менять колпачки и раскоксовывать кольца.

Kia Rio
Kia Rio

В паре с ним надежнее себя показывает классический 4-ступенчатый автомат, который при регулярной замене масла и контроле давления способен пережить сам двигатель. С механической коробкой стоит быть внимательнее – ее подшипники и шестерни могут потребовать внимания уже к 150 тысячам км.

Выбираем запчасти и аксессуары правильно Какой купить аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.
РЕЙТИНГИ «ЗА РУЛЕМ»

Где машина действительно потребует вложений, так это в ходовой части. Подвеска достаточно нежная и на наших дорогах может потребовать замены некоторых элементов уже на первой сотне тысяч, а к второму пробегу – капитального перебора. Кузов также нуждается в наблюдении, так как защита от коррозии у него средняя.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Но эти моменты с лихвой окупаются общей надежностью силового агрегата и простотой его обслуживания. Ведь Kia Rio второго поколения не роскошный или технологичный автомобиль, а честный и предсказуемый трудяга.

О других возрастных хэтчбеках, которые еще способны долго послужить, читайте в полной версии материала.

Подпишитесь на «За рулем» в
Алексеева Елена
Фото:Kia и «За рулем»
Количество просмотров 356
03.09.2025 
Фото:Kia и «За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
-1

Отзывы о Kia Rio  (8)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Kia Rio   2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Комментарий:
Многовато 7 литров на трассе. Летом ездили в отпуск на круг 4200км реальный расход 5.5 литров. Чипованый двигатель 1.6.
-1