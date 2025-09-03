Живучий мотор 1.4 и 4АКП — знакомый «кореец» с пробегом проблем не доставит

Эксперт «За рулем» рассказал о сильных сторонах Kia Rio II со вторичного рынка

В поисках надежного хэтчбека возрастом 12-15 лет и невысокой ценой (от 600 тыс. рублей) стоит обратить внимание на Kia Rio второго поколения, отмечает эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев.

Внешность этой пятидверки не претендует на яркость, а оснащение по современным меркам скромное, но главная сила модели – в удивительной выносливости, что и делает ее одним из лучших вариантов в своем ценовом сегменте. Если повезет, можно найти машину с пробегом до 100 тысяч км.

Kia Rio

Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Мотор единственный – G4EE 1.4 (95 л. с.), спокойный и живучий, служит свыше 300 тысяч км. Если не считать течей и некоторых хлопот с комбинированным приводом ГРМ (ремень плюс цепь), то до 200 тысяч км ничего с ним не случается. Потом растет расход масла – пора менять колпачки и раскоксовывать кольца.

Kia Rio

В паре с ним надежнее себя показывает классический 4-ступенчатый автомат, который при регулярной замене масла и контроле давления способен пережить сам двигатель. С механической коробкой стоит быть внимательнее – ее подшипники и шестерни могут потребовать внимания уже к 150 тысячам км.

Где машина действительно потребует вложений, так это в ходовой части. Подвеска достаточно нежная и на наших дорогах может потребовать замены некоторых элементов уже на первой сотне тысяч, а к второму пробегу – капитального перебора. Кузов также нуждается в наблюдении, так как защита от коррозии у него средняя.

Но эти моменты с лихвой окупаются общей надежностью силового агрегата и простотой его обслуживания. Ведь Kia Rio второго поколения не роскошный или технологичный автомобиль, а честный и предсказуемый трудяга.

О других возрастных хэтчбеках, которые еще способны долго послужить, читайте в полной версии материала.