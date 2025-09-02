Альтернатива есть: что взять вместо нового «китайца»

Аналитик Целиков рассказал, что покупают россияне вместо китайских авто

В России продолжается поиск альтернатив новым китайским автомобилям, которые доминируют после ухода западных брендов. На этом фоне увеличивается сегмент альтернативных поставок, куда входят как новые, так и подержанные автомобили, сообщает автоэксперт и основатель «Автостата» Сергей Целиков.

Первый вариант – новые автомобили из-за границы, которые могут быть заказаны или куплены у дилеров из наличия. В случае заказа цена может быть ниже, но время ожидания увеличивается. При приобретении со склада важно внимательно исследовать условия поставки и растаможки, чтобы избежать возможных проблем.

С начала 2025 года в Россию ввезено свыше 50 тысяч новых автомобилей, не относящихся к китайским маркам, что на 12% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Каждый пятый из них – марки Toyota, второе место занимает BMW с 13%. Существенный объем поставок пришелся на корейский бренд KGM (ранее SsangYong) (4,6 тысячи автомобилей). KGM является единственным иностранным производителем с официальным представительством помимо китайских компаний.

Популярные марки среди новых автомобилей включают Mercedes-Benz (8%), Kia (7,5%), Mazda (5,2%), Hyundai (4,8%), Volkswagen (4,4%), Skoda (4%) и Lexus (3,5%). Основные направления поставок – Китай (25%), Киргизия (22%), Беларусь (16%), Южная Корея (15%) и Казахстан (9%).

Второй вариант – автомобили с пробегом. Чаще всего это машины от трех до пяти лет с небольшим пробегом. Затраты на оформление для конечного покупателя минимальны, а укрепление рубля делает такие покупки более привлекательными. Ввоз подержанных автомобилей за первые семь месяцев 2025 года увеличился на 24%.

Лидером среди подержанных автомобилей остается Toyota с долей 20,3%. На втором и третьем местах – Kia (11,9%) и BMW (11,5%), далее идёт Honda (9,6%), поставляемая в основном из Японии с праворульными моделями. В десятку вошли также Hyundai (7,3%), Mercedes-Benz (5,6%), Volkswagen (5,4%), Audi (4%), Mazda (2,5%) и Subaru (2,4%).

Основные направления ввоза подержанных машин – Южная Корея (34%), Япония (29%), Китай (17%), Грузия (11%) и Германия (2%).

Общий объем альтернативных поставок за 2025 год составил около 190 тысяч автомобилей. Для сравнения, китайские бренды за тот же период продали 360 тысяч новых машин, однако их продажи снизились на 29%, в то время как сегмент альтернативных поставок вырос на 7%.

Ранее «За рулем» назвал самые доступные новые автомобили в России.