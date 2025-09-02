Lada Niva Sport в новом цвете впервые показалась на фото

Внедорожники Lada Niva Sport начали окрашивать в оттенок «Тайфун»

Руководитель спортивного отделения АВТОВАЗа ООО «Лада Спорт» Владислав Незванкин опубликовал в соцсетях снимок внедорожника Niva Sport в цвете «Тайфун».

До этого момента Нивы с таким оттенком кузова замечены не были. Но сам цвет – не новый: в него окрашивали еще дорестайлинговые мелкосерийные седаны Vesta Sport, появившиеся силами спортотделения в 2018 году. Распространения по вазовской линейке колер тогда не получил, а позже и вовсе начались обусловленные санкциями перебои с краской любого цвета, кроме черного и белого. И вот в 2025-м «Лада Спорт» возвращает себе «Тайфун». Претензия на фирменный спортивный цвет?

Впрочем, на данный момент нет никаких подтверждений того, что цвет будет применяться на серийных внедорожниках Niva Sport. Экземпляр, сфотографированный в Тольятти у салона «Lada Sport» (ранее – дилер Porsche) явно выглядит как выставочный – об этом говорят светодиодные фары основного цвета, которых на сходящих с конвейера Нивах, разумеется, нет.

Однако сам факт появления такой фотографии говорит о том, что проект Нивы со 122-сильным мотором 1.6, усиленными тормозами и модифицированной подвеской продолжает развиваться. Вполне возможно, что одним из апгрейдов ближайшего будущего будет как раз добавление в гамму нового оттенка кузова. Напомним, АВТОВАЗ запустил продажи Нивы Sport в апреле 2025 года, а после первых отзывов начал работы по доработке подвески.

Кстати, нынешний эксперимент с цветом кузова для Нивы Спорт уже не первый: ранее «Лада Спорт» показывала машины в золотистом и красном оттенках.