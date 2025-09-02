Непрерывный стаж родителей и золотая медаль ребенка — новый автомобиль от Sollers

Дети работников Sollers после окончания школы с золотой медалью получат машину

Российская автомобильная группа «Соллерс» перевела идею мотивации на новый уровень.

Теперь дети работников компании, продемонстрировавшие выдающиеся успехи в учебе и получившие золотую медаль по окончании школы, будут награждены не просто грамотой, а собственным новым автомобилем.

Об этой инициативе стало известно на Дне первоклассника, который УАЗ проводит для детей, чьи родители работают на заводе и его дочерних предприятиях.

«Начиная с этого года дети, которые пойдут в 1-й класс и окончат 11-й класс с золотой медалью, получат в подарок от Sollers новый автомобиль для своей семьи», – объявил председатель совета директоров группы Адиль Ширинов.

«Цена» за такой подарок для родителей – верность компании: их стаж на предприятиях «Соллерс» должен быть непрерывным все годы, что ребенок учится в школе.

Из-за падения спроса на рынке чистый убыток компании «Соллерс» за шесть месяцев с начала года составил 1,2 млрд рублей.