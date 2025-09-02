#
Гид по запчастямЖурнал на домСкидки на автоПутешествуй!С пробегомКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
BMW показала свой новый логотип: чем новый отличается от старого?
15 сентября
BMW показала свой новый логотип: чем новый отличается от старого?
BMW презентовала iX3 и обновленный логотип на...
Geely EX5 EM-i
15 сентября
Geely EX5 EM-i: Российский дебют умного гибрида
Компания Geely раскрыла название инновационной...
Honda CR-V
15 сентября
Знаменитый кроссовер Honda CR-V получил юбилейную версию: в чем ее особенности?
Honda CR-V Global в версии 30th Anniversary...

Непрерывный стаж родителей и золотая медаль ребенка — новый автомобиль от Sollers

Дети работников Sollers после окончания школы с золотой медалью получат машину

Российская автомобильная группа «Соллерс» перевела идею мотивации на новый уровень.

Рекомендуем
Машины марки Solaris — проверили, из чего их собирают!

Теперь дети работников компании, продемонстрировавшие выдающиеся успехи в учебе и получившие золотую медаль по окончании школы, будут награждены не просто грамотой, а собственным новым автомобилем.

Об этой инициативе стало известно на Дне первоклассника, который УАЗ проводит для детей, чьи родители работают на заводе и его дочерних предприятиях.

Выбираем запчасти и аксессуары правильно Какой купить аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.
РЕЙТИНГИ «ЗА РУЛЕМ»

«Начиная с этого года дети, которые пойдут в 1-й класс и окончат 11-й класс с золотой медалью, получат в подарок от Sollers новый автомобиль для своей семьи», – объявил председатель совета директоров группы Адиль Ширинов.

«Цена» за такой подарок для родителей – верность компании: их стаж на предприятиях «Соллерс» должен быть непрерывным все годы, что ребенок учится в школе.

Из-за падения спроса на рынке чистый убыток компании «Соллерс» за шесть месяцев с начала года составил 1,2 млрд рублей.

Подпишитесь на «За рулем» в
Алексеева Елена
Фото:Донат Сорокин/ТАСС
Количество просмотров 138
02.09.2025 
Фото:Донат Сорокин/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0