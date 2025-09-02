За кулисами IAA 2025: Volkswagen готовит ультрасовременный мини-кроссовер

Новый мини-кроссовер Volkswagen предварительно оценили в 30 тысяч евро

Volkswagen готовится выпустить электрический Polo, который ранее был анонсирован как ID.2 или ID.2all. Но вскоре появится и версия компактного автомобиля в формате SUV - по сути, электрический T-Cross. Появились первые тизерные изображения небольшого электрического кроссовера, который, вероятно, получит название ID.2 X.

Официальный анонс нового компактного SUV ожидается уже 7 сентября 2025 года в рамках автосалона IAA в Мюнхене.

Серийное производство базового хэтчбека начнется лишь в конце 2025 года, на дороги он попадет только в 2026-м. В это же время, как ожидается, дебютирует и более высокая SUV-версия.

В отличие от классического хэтчбека высотой 1,53 метра, городской кроссовер будет выглядеть более брутально и основательно. Оба автомобиля построены на модульной платформе MEB для начального класса (Small) с передним приводом и одним электромотором.

Покупателям на выбор предложат две батареи: на 38 или 58 кВт·ч, причем с более емким вариантом можно будет проехать до 450 километров на одной зарядке. Также ожидается три уровня мощности: 160, 190 и 225 лошадиных сил, причем последний вариант, возможно, получит спортивную маркировку GTI.

В салоне новинки будут установлены современный 12,9-дюймовый экран и 10,9-дюймовая цифровая панель приборов.

Стартовая цена компактного электрокроссовера составит около 30 тысяч евро (2,8 млн рублей). Параллельно Volkswagen уже работает над еще более доступной моделью ID.1, которая в будущем должна занять ценовую нишу в районе 20 тысяч евро (1,9 млн рублей).