Новые автомобили Volga: что известно о сотрудничестве с Geely?

В компании Geely назвали слухами сообщения об участии в создании новой Volga

Компания Geely опровергла информацию о том, что новые автомобили возрожденного бренда Volga разрабатываются в сотрудничестве с китайским автопроизводителем. Пресс-служба Geely заявила: «Мы не комментируем слухи».

Сведения о возможном сотрудничестве с Geely появились в телеграм-канале «Русский автомобиль etc». В сообщении говорилось, что в Москве в скором времени откроется офис российского бренда и уже набран персонал. В пресс-службе АО «Производство легковых автомобилей», организатора проекта новой Volga, также отметили, что не имеют комментариев по этому вопросу.

Новые автомобили под брендом Volga были впервые представлены 21 мая 2024 года в Нижнем Новгороде на выставке «Цифровая индустрия промышленной России – 2024». На мероприятии их увидел премьер-министр Михаил Мишустин. В линейке бренда на тот момент были три модели: седан C40 и два кроссовера – К30 и К40.

