Свежий флагманский седан Kia привезли в Россию

В России в продажу вышел Kia K9 2025 года за 13,7 млн рублей

В Московской области на продажу выставлен бизнес-седан Kia K9 2025 года. Длина авто составляет 5140 мм при колесной базе 3105 мм. У продавца представлена версия с турбомотором объемом 3,3 литра, мощностью 370 л.с., а также 8-ступенчатой автоматической трансмиссией и системой полного привода.

Комплектация данного Kia K9 очень богатая: в интерьере используются кожа Nappa и натуральное дерево, имеются 4-зонный климат-контроль, подогрев и массаж кресел, панорамная крыша, мониторы для задних пассажиров и система камер кругового обзора.

В России седан продается за 13,7 миллиона рублей, тогда как в Южной Корее аналогичная модель с тем же силовым агрегатом и опционным полным приводом стоит 68 640 000 вон (около 4 миллионов рублей). Однако для более точного сравнения цен важно учитывать полный состав опций автомобиля, поскольку для Kia K9 доступен широкий список дополнительных опций.

KIA K9
KIA K9
Ранее «За рулем» назвал самые доступные новые автомобили в России.

Источник:  «Российская газета»
Ушакова Ирина
Фото:Kia
02.09.2025 
Фото:Kia
0

