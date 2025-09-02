Свежий флагманский седан Kia привезли в Россию

В России в продажу вышел Kia K9 2025 года за 13,7 млн рублей

В Московской области на продажу выставлен бизнес-седан Kia K9 2025 года. Длина авто составляет 5140 мм при колесной базе 3105 мм. У продавца представлена версия с турбомотором объемом 3,3 литра, мощностью 370 л.с., а также 8-ступенчатой автоматической трансмиссией и системой полного привода.

Комплектация данного Kia K9 очень богатая: в интерьере используются кожа Nappa и натуральное дерево, имеются 4-зонный климат-контроль, подогрев и массаж кресел, панорамная крыша, мониторы для задних пассажиров и система камер кругового обзора.

В России седан продается за 13,7 миллиона рублей, тогда как в Южной Корее аналогичная модель с тем же силовым агрегатом и опционным полным приводом стоит 68 640 000 вон (около 4 миллионов рублей). Однако для более точного сравнения цен важно учитывать полный состав опций автомобиля, поскольку для Kia K9 доступен широкий список дополнительных опций.

