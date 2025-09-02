Снижение цен на Tank 300: есть ли реальная выгода для покупателей?
Бренд Tank уменьшил стоимость своего самого доступного внедорожника Tank 300 в России. Цены на все комплектации, выпускаемые в 2024 и 2025 годах, снизились на 200 тысяч рублей, что составляет от 3,9% до 4,5%.
Однако стоит отметить, что прямые скидки на модели прошлого года значительно сократились: с 350 тысяч рублей до 150 тысяч рублей. А у новинок 2025 года, несмотря на снижение цен, никаких прямых выгод уже нет, что фактически нивелировало результат по снижению цен. Как следствие, доступность модели не увеличилась.
Комплектации и цены с учётом прямой выгоды представлены ниже:
– Adventure 2024 г.в. – 4 149 000 руб. (прямая выгода 150 000 руб.)
– Premium 2024 г.в. – 4 549 000 руб. (прямая выгода 150 000 руб.)
– City Adventure 2024 г.в. – 4 299 000 руб. (прямая выгода 150 000 руб.)
– City Premium 2024 г.в. – 4 749 000 руб. (прямая выгода 150 000 руб.)
– Adventure 2025 г.в. – 4 299 000 руб. (без прямой выгоды)
– Premium 2025 г.в. – 4 699 000 руб. (без прямой выгоды)
– City Adventure 2025 г.в. – 4 449 000 руб. (без прямой выгоды)
– City Premium 2025 г.в. – 4 899 000 руб. (без прямой выгоды)
Во всех комплектациях внедорожник Tank 300 комплектуется единственным двигателем – 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 220 лошадиных сил, работающим в паре с восьмиступенчатой автоматической трансмиссией. В зависимости от комплектации доступен либо жестко подключаемый полный привод типа Part-time, либо «интеллектуальный» Torque-On-Demand, известный как «полный привод по требованию».
|
Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
|
3 мифа о шинах для кроссоверов
|
Почему наша «Буханка» дороже привозных «китайцев»?
|
Срок ремонта по ОСАГО увеличат...
Ранее «За рулем» назвал самые доступные новые автомобили в России.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте