Снижение цен на Tank 300: есть ли реальная выгода для покупателей?

Цены на внедорожник Tank 500 в РФ упали на 200 тыс. руб

Бренд Tank уменьшил стоимость своего самого доступного внедорожника Tank 300 в России. Цены на все комплектации, выпускаемые в 2024 и 2025 годах, снизились на 200 тысяч рублей, что составляет от 3,9% до 4,5%.

Однако стоит отметить, что прямые скидки на модели прошлого года значительно сократились: с 350 тысяч рублей до 150 тысяч рублей. А у новинок 2025 года, несмотря на снижение цен, никаких прямых выгод уже нет, что фактически нивелировало результат по снижению цен. Как следствие, доступность модели не увеличилась.

Комплектации и цены с учётом прямой выгоды представлены ниже:

– Adventure 2024 г.в. – 4 149 000 руб. (прямая выгода 150 000 руб.)

– Premium 2024 г.в. – 4 549 000 руб. (прямая выгода 150 000 руб.)

– City Adventure 2024 г.в. – 4 299 000 руб. (прямая выгода 150 000 руб.)

– City Premium 2024 г.в. – 4 749 000 руб. (прямая выгода 150 000 руб.)

– Adventure 2025 г.в. – 4 299 000 руб. (без прямой выгоды)

– Premium 2025 г.в. – 4 699 000 руб. (без прямой выгоды)

– City Adventure 2025 г.в. – 4 449 000 руб. (без прямой выгоды)

– City Premium 2025 г.в. – 4 899 000 руб. (без прямой выгоды)

Во всех комплектациях внедорожник Tank 300 комплектуется единственным двигателем – 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 220 лошадиных сил, работающим в паре с восьмиступенчатой автоматической трансмиссией. В зависимости от комплектации доступен либо жестко подключаемый полный привод типа Part-time, либо «интеллектуальный» Torque-On-Demand, известный как «полный привод по требованию».

Ранее «За рулем» назвал самые доступные новые автомобили в России.

Источник:  «Автоновости дня»
Ушакова Ирина
02.09.2025 
Фото:Tank
