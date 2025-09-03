#
На Ладах будущего могут появиться пластиковые двери

«Сибур» разрабатывает легкие и прочные полимерные двери для автомобилей Lada

Перспективы использования полимерных материалов в автомобилестроении, в частности на отечественных Ладах, обсудили на Восточном экономическом форуме.

Директор дивизиона «Транспорт» компании «Сибур» Анатолий Светликов объяснил, почему замена металла на пластик является выгодным и своевременным решением.

По его словам, главным барьером для широкого внедрения полимеров в автопроме остается стереотип о том, что пластик – это ненадежно и непрочно. Однако современные полимеры, усиленные специальными добавками, обладают высокой твердостью и ударной прочностью, полностью сопоставимой с металлом.

Преимущества полимерных деталей многогранны. Прежде всего, это снижение общего веса автомобиля. Уже сегодня в средней легковой машине используется около 150-175 кг пластика, отметил том-менеджер. Его более активное применение позволяет облегчить конструкцию, что напрямую ведет к уменьшению расхода топлива и снижению вредных выбросов CO₂. Немаловажно и то, что полимеры совершенно не подвержены коррозии, что особенно актуально в условиях российских зим с их агрессивными реагентами.

В случае аварии пластиковая деталь не требует трудоемкого ремонта – ее можно быстро заменить на новую, в то время как металлическую часто приходится вырезать и приваривать. В перспективе сервисное обслуживание станет еще быстрее благодаря использованию 3D-принтеров для печати необходимых элементов.

Мировой автопром уже активно идет по этому пути. Такие производители, как Nissan и Renault, успешно используют полимерные двери и крышки багажника на своих популярных моделях. В России же отрасль пока более консервативна. Чтобы преодолеть скепсис, необходимо наглядно демонстрировать преимущества синтетических материалов.

Ярким примером такой работы стал совместный проект «Сибура» с одной из инжиниринговых компаний – они разработали концепт полимерной пятой двери для автомобилей Lada.

Следующим шагом станет оценка этой разработки вместе с автопроизводителем, и в «Сибуре» уверены, что в скором времени такие решения можно будет внедрить в серийное производство.

Алексеева Елена
Фото:АВТОВАЗ/Depositphotos
03.09.2025 
Фото:АВТОВАЗ/Depositphotos
