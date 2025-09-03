#
Гид по запчастямЖурнал на домСкидки на автоПутешествуй!С пробегомКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
BMW показала свой новый логотип: чем новый отличается от старого?
15 сентября
BMW показала свой новый логотип: чем новый отличается от старого?
BMW презентовала iX3 и обновленный логотип на...
Geely EX5 EM-i
15 сентября
Geely EX5 EM-i: Российский дебют умного гибрида
Компания Geely раскрыла название инновационной...
Honda CR-V
15 сентября
Знаменитый кроссовер Honda CR-V получил юбилейную версию: в чем ее особенности?
Honda CR-V Global в версии 30th Anniversary...

Продажи легковушек в России побили рекорд (но есть нюанс!)

«Автостат»: продажи автомобилей в 2025 году бьют рекорд второй месяц подряд

Хотя объем рынка новых автомобилей в РФ пока даже близко не «выгребает» к прошлогодним показателям, первые позитивные изменения вроде бы наметились.

Рекомендуем
5 фраз менеджера автосалона, после которых лучше уйти без машины

И вот новое тому подтверждение: 122,2 тыс. новых легковых машин, проданных в России за август, – это наибольший месячный показатель в 2025 году. Прежний рекорд был поставлен в июле, когда дилеры смогли реализовать 120,6 тыс. новых легковушек.

Таким образом, российский авторынок два месяца подряд обновляет рекорд в сегменте новой легковой техники.

Выбираем запчасти и аксессуары правильно Какой купить аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.
РЕЙТИНГИ «ЗА РУЛЕМ»

В процентном отношении прибавка от июля к августу составила 1,3% – то есть налицо небольшая, но позитивная динамика.

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

Однако, если сравнивать эти цифры с уровнем годичной давности, то ситуация далеко не такая радужная: в августе 2024 года было продано 148,3 тыс. легковых автомобилей, то есть на 17,6% больше. А если взглянуть на статистику продаж за все минувшие восемь месяцев 2025-го (773,3 тыс. легковушек) и сравнить с тем же периодом 2024-го, то падение и того больше – легковой сегмент авторынка «просел» на 23%.

Источник:  Автостат
Подпишитесь на «За рулем» в
Иннокентий Кишкурно
Фото:Сергей Карпухин/ТАСС
Количество просмотров 138
03.09.2025 
Фото:Сергей Карпухин/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0