Продажи легковушек в России побили рекорд (но есть нюанс!)

«Автостат»: продажи автомобилей в 2025 году бьют рекорд второй месяц подряд

Хотя объем рынка новых автомобилей в РФ пока даже близко не «выгребает» к прошлогодним показателям, первые позитивные изменения вроде бы наметились.

И вот новое тому подтверждение: 122,2 тыс. новых легковых машин, проданных в России за август, – это наибольший месячный показатель в 2025 году. Прежний рекорд был поставлен в июле, когда дилеры смогли реализовать 120,6 тыс. новых легковушек.

Таким образом, российский авторынок два месяца подряд обновляет рекорд в сегменте новой легковой техники.

В процентном отношении прибавка от июля к августу составила 1,3% – то есть налицо небольшая, но позитивная динамика.

Однако, если сравнивать эти цифры с уровнем годичной давности, то ситуация далеко не такая радужная: в августе 2024 года было продано 148,3 тыс. легковых автомобилей, то есть на 17,6% больше. А если взглянуть на статистику продаж за все минувшие восемь месяцев 2025-го (773,3 тыс. легковушек) и сравнить с тем же периодом 2024-го, то падение и того больше – легковой сегмент авторынка «просел» на 23%.