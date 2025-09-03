Надежные моторы, проверенный автомат Aisin – этот хэтчбек Skoda доступен на вторичке по приятной цене

#
В поисках надежного и недорого хэтчбека-иномарки (от 400 тыс. рублей) многие обращают внимание на проверенные временем модели возрастом 12–15 лет.

Среди нескольких достойных претендентов, обещающих не разорить на обслуживании и не подвести в дороге, выделяется Skoda Fabia второго поколения. Этот компактный хэтчбек собирали в Калуге с 2008 по 2014 год.

По своей сути Fabia – это тот же Volkswagen Polo для Европы, унифицированный с ним по шасси и ключевым компонентам, но по более привлекательной цене. При скромных габаритах (длина 4 метра) автомобиль обладает солидным для компактного хэтчбека багажником объемом 315 литров и дорожным просветом в 149 мм.

Главные козыри Fabia – надежность силового агрегата и трансмиссии. Механическая коробка передач, без преувеличения, способна пройти 300 тысяч километров, а 6-ступенчатый автомат при своевременном обслуживании уверенно преодолевает рубеж в 250 тысяч.

Важно отметить, что с автоматической коробкой надежно работает только проверенный атмосферный мотор 1.6. Ходовая часть и рулевое управление также вызывают минимум нареканий у владельцев даже после пробегов за 200 тысяч км. Хотя есть и к чему придраться.

Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Турбомотор 1.2 (105 л. с.) и робот пришли при рестайлинге (с 2011 года у версии Scout). Это наихудшее сочетание, при пробеге под 200 тысяч км – выброшенные деньги. По счастью, остались атмосферники и гидроавтомат AQ250, он же Aisin TF‑60SN.

Младшие трехцилиндровые атмосферники 1.2 (60 л. с.) и 1.2 (70 л. с.) тоже лучше игнорировать – динамики нет, ресурс низкий, множество проблем.

А вот моторы 1.4 (86 л. с.) и 1.6 (105 л. с.) хороши – служат 300–400 тысяч км. Слабое место первого – сложный двухременный привод ГРМ. У 1.6 основной вопрос – выдержит ли 200 тысяч км приводная цепь. Распространен масложор, вызванный залеганием колец. Отчасти связан с применяемым топливом – оба двигателя предпочитают АИ‑95, но у нас завод разрешал АИ‑92.

Алексеева Елена
Фото:Skoda и «За рулем»
03.09.2025 
Фото:Skoda и «За рулем»
Отзывы о Skoda Fabia (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Skoda Fabia  2012
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Удобство в парковке,экономичная,салон высокий жена шапкой не задевает, когда покупал это было главное.покупал на спидометре было 27580,за полтора года проехал 15000 км ,замечаний не было.зимой в салоне комфортно.плохо что нет климат контроля,но ничего и так хорошо.свет очень хороший,противотуманки обочину освещают очень хорошо,ехать даже осенью,когда видимость никакая
Недостатки:
нисковата
Комментарий:
машина очень хорошая,рекомендую,но не для шумахеров. появилась ошибка 6322 недостаток воздуха.главное то горит то не горит.говорят надо чистить дросельную заслонку.посоветуйте что делать.
+2