Аналитик Целиков: Hyundai и Kia могут стать первыми, кто вернется в РФ

Эксперт Целиков: Возврат мировых автобрендов в РФ в ближайший год маловероятен

Согласно мнению Сергея Целикова, директора аналитического агентства «Автостат», возвращение глобальных автомобильных марок в Россию в течение следующего года маловероятно. Наибольшее желание возобновить свою работу в стране проявляют корейские компании Hyundai и Kia.

Целиков отметил, что Hyundai смогла сохранить свою дилерскую сеть и продолжается поставлять автомобили под маркой Solaris. Эксперт считает, что этот пример может создать возможность для партнерства крупных западных концернов с российскими компаниями.

Он также добавил, что скорейшим способом развития авторынка в России может стать выпуск автомобилей с применением импортных комплектующих под локальными брендами. Целиков подчеркнул, что российский авторынок за три года претерпел значительные изменения: сегодня около 80% рынка контролируют четыре крупнейших концерна, среди которых АВТОВАЗ, китайская Chery и ее суббренды, а также Great Wall Motor и Geely.

Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ опубликовал условия действия фирменных скидок на автомобили Lada в сентябре.