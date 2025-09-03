Московский фестиваль «Картсим Электро Фест» 2025 открывает новые имена

Школьники и студенты сразятся за звание лучшего пилота на электрокартах и симуляторах

В 2025 году Москва станет центром инновацонного автоспорта – фестиваль «Картсим Электро Фест» представит новый формат соревнований на стыке цифрового и реального мира.

Фиджитал как современный гибридный вид спорта объединяет виртуальные заезды в симуляторах и гонки на реальных трассах, где победитель определяется по сумме результатов в обеих дисциплинах.

Профессиональные гонщики, включая пилотов Формулы 1, десятилетиями используют симуляторы для оттачивания мастерства, что стирает грань между реальным и виртуальным вождением.

Россия уверенно заявляет о себе как о одном из лидеров этого направления. При поддержке столичного Департамента спорта фестиваль с 2022 года собирает лучших автогонщиков и симрейсеров страны. Как отмечает директор АНО «Центр развития картинга» и организатор события Алексей Ермилин, будущее за электрическим транспортом и новыми форматами, которые максимально сближают цифровой и реальный опыт. Именно поэтому в 2025 году все заезды пройдут на электрокартах мощностью 10 кВт в центре «МИКС Электро картинг».

Фестиваль полностью ориентирован на будущее поколение автогонщиков. К участию приглашаются школьники и студенты Москвы. Проект стартует 1 июля 2025 года открытыми бесплатными отборочными заездами на симуляторах, по итогам которых определятся 64 финалиста.

Далее их ждет уникальная возможность пройти обучение под руководством звезд программы SMP Racing, которые помогут участникам подготовиться к финалу. Кульминацией станет суперфинал 26 октября, где молодые пилоты поборются за звание лучших в гибридной гонке на электрокартах и симуляторах.

По словам организаторов, «Картсим Электро», это не просто соревнование, а масштабное медийное шоу с онлайн-трансляциями и телевизионными программами на канале «Автоплюс», цель которого – открыть новые имена в российском автоспорте.

