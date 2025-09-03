#
В России предложили бесплатно поменять номера без триколора

В Госдуме хотят заменить регистрационные знаки на единый образец

В России могут провести бесплатную замену номерных знаков без триколора в углу на знаки нового образца.

Это предложение направил Сергей Миронов, председатель партии «Справедливая Россия – За правду», в письме к Антону Шалаеву, руководителю Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

«С 1 января 2025 года вступили в силу изменения национального стандарта, требующие обязательного изображения флага на регистрационных знаках. Однако существуют исключения для определённых категорий транспортных средств, таких как легковые такси, которым разрешено использовать знаки старого образца. При этом нет нормы, обязывающей замену знаков без триколора», – уточнил Миронов.

Политик предложил произвести бесплатную замену государственных номеров в течение шести месяцев.

Напомним, что номера с триколором в углу стали обязательными с начала 2025 года, для этого был изменен ГОСТ. Однако обязательная замена старых номеров не предусмотрена.

Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ опубликовал условия действия фирменных скидок на автомобили Lada в сентябре.

Источник:  Пресс-служба партии «Справедливая Россия – За правду»
Ушакова Ирина
Фото:Сергей Карпухин/ТАСС
03.09.2025 
Фото:Сергей Карпухин/ТАСС
