Розыгрыш призов 02.09.25 от «За рулем» — публикуем имена победителей

Подведены итоги очередного ежемесячного розыгрыша среди подписчиков «За рулем»

Коллектив издательства «За рулем» благодарит всех, кто читает и покупает наше издание. Ваше внимание к журналу «За рулем» очень ценно для нас.

2 сентября 2025 года наше издательство провело очередной ежемесячный розыгрыш призов для оформивших полугодичную или годовую подписку на нашем сайте.

Генератор случайных чисел из списка подписчиков по состоянию на 02.09.25 выбрал троих победителей.

Анисимов Сергей (город Заречный, Свердловская область) выиграл дрель-шуруповерт+ аккумулятор + зарядное устройство GREENWORKS 24v

Салахов Ильгиз (город Ижевск) получит прожектор+ аккумулятор + зарядное устройство GREENWORKS 24v

Алексеев Алексей из Екатеринбурга станет обладателем фонаря GREENWORKS 24v+ аккумулятора + зарядного устройства.

О правилах

Сотрудники ООО «За рулем», до 12 сентября 2025 года свяжутся с победителями, и расскажут, как получить призы.

Напоминаем, что победители ежемесячных розыгрышей призов, не могут участвовать в последующих розыгрышах 2025 года, но будут принимать участие в розыгрышах призов в 2026 году.

Для участия в розыгрышах призов нужно оформить подписку на журнал «За рулем» на нашем ресурсе: sub.zr.ru.