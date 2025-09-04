#
Гид по запчастямЖурнал на домСкидки на автоПутешествуй!С пробегомКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
BMW показала свой новый логотип: чем новый отличается от старого?
15 сентября
BMW показала свой новый логотип: чем новый отличается от старого?
BMW презентовала iX3 и обновленный логотип на...
Geely EX5 EM-i
15 сентября
Geely EX5 EM-i: Российский дебют умного гибрида
Компания Geely раскрыла название инновационной...
Honda CR-V
15 сентября
Знаменитый кроссовер Honda CR-V получил юбилейную версию: в чем ее особенности?
Honda CR-V Global в версии 30th Anniversary...

Флагманские внедорожники начали предлагать с выгодой в миллион рублей

Exeed объявил о специальных условиях на покупку флагманского Exeed VX 2024 года

Российский офис бренда Exeed опубликовал специальные условия на приобретение флагманских внедорожников Exeed VX, выпущенных в 2024 году.

Рекомендуем
Конкурент Ауруса и другие новинки российского рынка — скоро в продаже

По сообщению пресс-службы, максимальная выгода на покупку такой машины может составить до 1 млн рублей. Напомним, речь идет о полноразмерном внедорожнике с длиной кузова 4970 мм и колесной базой 2900 мм, под капотом у которого – 2.0 турбо с прямым впрыском топлива, развивающий 249 л.с. 385 Нм и работающий в паре с классическим 8-ступенчатым гидроавтоматом. Привод – полный, а разгон до 100 км/ч занимает 8,5 секунды.

Выбираем запчасти и аксессуары правильно Какой купить аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.
РЕЙТИНГИ «ЗА РУЛЕМ»

Сообщается, что при покупке автомобиля с учетом специальных условий по трейд-ин машину можно забрать за 4 840 000 рублей. Что получает покупатель за такие деньги?

Как уже говорилось, это будет автомобиль 2024 года, в комплектации President с 7-местным салоном, отделанным кожей Nappa и натуральным шпоном. На изогнутой передней панели – три штатных дисплея. Мультимедиа управляется через новый процессор Qualcomm Snapdragon 8155 – он отвечает за быстродействие всех систем, от навигации до игр.

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

Также в списке оснащения – телематика Exeed Connect, через которую можно управлять климатом в салоне, запускать двигатель, получать уведомления о пересечении заданных географических зон, контролировать состояние и геолокацию автомобиля и многое другое. Кроме того, в предлагаемой комплектации аудиосистема Lion Melody содержит 23 динамика, включая динамики в подголовниках, и сабвуфер. Дилеры Exeed уже оформляют заказы на такие машины.

Подпишитесь на «За рулем» в
Иннокентий Кишкурно
Фото:Exeed
Количество просмотров 18847
04.09.2025 
Фото:Exeed
Поделиться:
Оцените материал:
-1

Отзывы о Exeed VX (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Exeed VX  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Комментарий:
В VX модели инженеры EXEED наконец поставили самые современные и удобные сиденья. Длинные, широкие и очень комфортные. Вам будет удобно передвигаться в данной машине даже длительное время, не зависимо от роста, веса и особенностей построения тела.
+4